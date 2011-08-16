版本:
中国
亚洲 | 2011年 8月 16日 星期二 09:33 BJT

〔中股业绩〕三一重工上半年实现净利59.4亿元,同比增逾一倍

路透上海8月16日电---中国大型工程机械生产商--三一重工股份有限公司(600031.SS)周二公布中报,上半年实现净利润59.4亿元人民币,同比增长106.57%.

中报指出,上半年公司实现主营收入303.63亿元,同比增长79.18%;每股收益0.78元.

三一重工正寻求H股上市,据汤森路透旗下IFR报导,公司计划筹资25-30亿美元.

三一重工周一收市报17.37元,过去一个月下跌5.6%.(完)

--发稿 林琦; 审校 丁淑琴

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐