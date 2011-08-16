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亚洲 | 2011年 8月 16日 星期二 09:30 BJT

〔伦敦金属〕LME期铜连两日上涨,因风险偏好改善且寄望中国需求

路透上海8月16日电---伦敦期铜周二连续第二天上扬,得益于风险偏好上升,而且在本月前两周价格下跌10%後,市场也寄望主要消费国中国会大举吸纳.

0103GMT时,伦敦金属交易所(LME)三个月期铜合约CMCU3上涨0.5%,至每吨8,949.75美元;上日亦上扬0.5%.

期铜追随美股涨势,此前日本经济数据强于预期,激发买方寻找重回市场的理由.上周市场剧烈波动拖累期铜跌至八个月低点.

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