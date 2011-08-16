《热点透视》中国高速铁路可能正走向债务困境

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撰稿 John Foley 编译 徐文焰

路透香港8月15日电---中国高速铁路可能正走向一场缓慢演进的债务危机.政府计划在未来五年中斥资2.8万亿(兆)元人民币(4,380亿美元)以加快高铁发展,其中可能有至少一半投资来自举债.很难想象这笔债务将如何偿还.

中国发展高铁的雄心壮志令人印象深刻,也确有必要.中国计划在2020年以前使高铁里程达到16,000公里,超过了全球现有的高铁里程总和.中国也十分适合建设高铁.根据熟悉此类项目的人士,虽然建设高铁线路通常每公里成本高达3,500万美元,但中国的建设成本仅约为1,500万美元.

知情人士称,融资到目前为止都轻而易举.铁道部利用发债所筹资金、货物超重附加费和售票收入进行投资.地方政府也能出一把力,其馀资金则来自银行贷款.高铁项目自筹资金和借债的比例通常为五五开,但现在借债比例正不断攀升.

麻烦的是,大多数中国旅客并不愿意为了缩短几个小时的途中时间而支付高票价.根据世界银行的数据,中国新建高铁线路的每公里票价为0.06美元,仅约为亚洲其他地方的一半.建设速度放慢,以及7月在温州发生动车追尾事故後外界对于高铁安全问题更加重视,将很可能推高成本并降低需求.

这使得最终出现债务问题的可能性上升.铁路建设需要巨额的前期投资而且回款时期长,因此很容易带来债务负担过重问题,即使在富裕国家也是如此.不过话虽这样说,就算是烧钱的铁路系统也仍能带来收益.它能疏通拥挤的货物运输线路,帮助贫穷的农村地区实现经济增长,还可以减少污染严重的航空旅行.因此,政府可能为铁道部2.1万亿元人民币未偿还债务做後援,而暂停新项目开工建设可能也只是暂时的.

但那些已经投入大量资金的银行的民间投资者并不会感到好过一点.某些项目的贷款很有可能无法全数收回.中国建设银行已向一家铁路运营商提供了相当于该行监管资本2.8%的贷款.四大银行的"运输行业"信贷规模在两年内增长超过60%,其中有担保的信贷比例仅为30%.当还款日来临时,银行股东可能会发现他们难以全身而退.(完)