《中国报摘》--其他报纸重要消息8月16日(II)

《路透晚报》--2月6日日间新闻摘要（中港台）
中国中共中央、国务院发布2017年中央一号文件称，深入推进农业供给侧结构性改革，加快培育农业农村发展新动能。要优化农业体系，提高土地产出率、资源利用率、劳动生产率，促进农业农村发展向追求绿色生态可持续、更加注重满足质的需求转变。
**期货日报**
--证监会公布称截至15日,大有、信达、安信、中信建投、江苏弘业、国泰君安、长江、上海中财、中国国际、银河、宁波杉立、宝城、中钢13家期货公司提交的期货投资咨询业务资格申请材料被接收,目前总数已达37家.
--报导援引业内人士称,公开市场持续增量,将大幅降低数量型工具准备金率的出台可能,而一年期央票一、二级市场利差的不断缩窄,有利于减轻市场的加息预期.
**中国工业报**
--中电联预计2011年全年电力工程建设投资完成额7,500亿元人民币左右,其中电源、电网工程建设分别完成投资4,000亿元和3,500亿元左右;预计全国基建新增装机8,500万千瓦左右,年底全国全口径发电装机容量10.5亿千瓦左右.
--工信部通信发展司副司长祝军日前称,十二五其间,中国将继续推进宽带提速,加速接入网络光纤化进程和"光进铜退"改造,优化宽带网络结构,大力推进各种方式的光纤宽带网络建设.
--纯堿工业协会称,在诸多因素的影响下,预计纯堿价格在下半年会出现小幅振动,轻质堿需求减少的走势会持续.为稳定价格纯堿行业须适当降低生产负荷,以减少新建企业对市场的冲击.
**证券时报**
--上海银监局数据显示,截至6月末,在沪外资法人银行不良贷款率为0.34%,较年初下降0.08个百分点,接近历史最低点.
--记者从多家银行获悉,监管部门正积极推动各家银行地方融资平台贷款合同的整改.具体内容涉及两项:要求商业银行与各地政府积极协商,将2009-2010年间发放的固定利率贷款合同改为浮动利率;对原有合同中还本付息周期不合规的条款做出修改,要求全部改为还本付息.
--随着上周易方达资源行业基金完成募集,今年新基金募资总额突破2,000亿元人民币大关.不过,由于股市表现不佳、基金销售过于密集以及其他理财产品竞争等多重因素影响,新基金首发规模惨淡,平均单只基金首募规模只有15亿元,为历史低点.
--中国炼焦行业协会数据显示,由于焦煤焦炭价格倒挂,企业利润率下降,焦化企业亏损面将近40%.下半年市场需求将逐渐收窄,企业将面临更严峻的挑战.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 李然/冉莹; 审校 乔艳红
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
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中国中共中央、国务院发布2017年中央一号文件称，深入推进农业供给侧结构性改革，加快培育农业农村发展新动能。要优化农业体系，提高土地产出率、资源利用率、劳动生产率，促进农业农村发展向追求绿色生态可持续、更加注重满足质的需求转变。
2月6日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周一收市价及比价:(本地时 间16:13时，1港元=0.88462人民币 ) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示，A股相对H股的最新加权 平均溢价为22.94%，低于上交易日收盘的24.29%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格 H股价格( A/H股比 (元) 港元) 价 工商银行 4.56 4.74 1.09 建设银行 5.66 5.80 1.10 中国银行 3.55 3.54 1.13 农业银行
英国考文垂--美联储副主席费舍尔(Stanley Fischer)以“货币政策进程”为题在华威经济峰会(Warwick Economics Summit)发表演说(1240)。