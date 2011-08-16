〔离岸人民币〕中渝置地谋求"港元+人民币"银团贷款,规模10亿港元--IFR

《路透晚报》--2月6日日间新闻摘要（中港台）
中国中共中央、国务院发布2017年中央一号文件称，深入推进农业供给侧结构性改革，加快培育农业农村发展新动能。要优化农业体系，提高土地产出率、资源利用率、劳动生产率，促进农业农村发展向追求绿色生态可持续、更加注重满足质的需求转变。
路透8月16日电---据汤森路透旗下IFR报导，第二笔离岸人民币贷款最早将于本季度面市，中国西部房地产开发商--中渝置地(1224.HK)正在谋求约10亿港元（1.28亿美元）的银团贷款。此时中国政府正在遏力制约房地产融资。
消息人士称，曾经安排去年12月香港首笔也是迄今唯一一笔离岸人民币贷款的恒生银行(0011.HK)，正牵头该交易。近期该行向香港潜在贷款方发出了初步贷款条件。
根据计划，中渝置地此次银团贷款将采用港元和人民币两个币种，两部分额度分配将根据银行承贷情况而确定。
消息人士称，最少承诺2亿港元等值贷款的银行，可获含全部费用在内，两部分综合起来的价码约为400个基点，以恒生银行的人民币优惠利率为定价基准--现为300个基点。
目前中国人民银行三年期到五年期贷款利率为6.9%.
去年12月初,中国自动化集团(0569.HK)与恒生银行等10间银行签署等值5,000万美元三年半期多币种银团贷款协议,其中包括香港首笔人民币银团贷款.
由于在银行界的反应较好,贷款额由原来的4,000万美元增至5,000万美元,包括5,000万元人民币、4,000万美元以及2,200万元港元贷款.[ID:nCH0088348](完)
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--整理 乔艳红; 审校 林高丽
中国中共中央、国务院发布2017年中央一号文件称，深入推进农业供给侧结构性改革，加快培育农业农村发展新动能。要优化农业体系，提高土地产出率、资源利用率、劳动生产率，促进农业农村发展向追求绿色生态可持续、更加注重满足质的需求转变。
2月6日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周一收市价及比价:(本地时 间16:13时，1港元=0.88462人民币 ) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示，A股相对H股的最新加权 平均溢价为22.94%，低于上交易日收盘的24.29%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格 H股价格( A/H股比 (元) 港元) 价 工商银行 4.56 4.74 1.09 建设银行 5.66 5.80 1.10 中国银行 3.55 3.54 1.13 农业银行
英国考文垂--美联储副主席费舍尔(Stanley Fischer)以“货币政策进程”为题在华威经济峰会(Warwick Economics Summit)发表演说(1240)。