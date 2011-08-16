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亚洲 | 2011年 8月 16日 星期二 09:40 BJT

〔中国新债〕国药控股周五将发行30亿元中期票据,期限三年

路透北京8月16日电---中国最大药品分销商--国药控股股份有限公司(1099.HK)周二公告称,将于

周五(19日)簿记建档发行30亿元人民币中期票据,期限三年.

具体条款如下:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (年) (缴款日)

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国药控股 50 30 3 8/19簿记建档 兴业银行 AAA 8/22 8/23

(1099.HK) 中金公司

=============================================================================================(完)

参看详情,可点选中国债券信息网(here)

--发稿 钟华; 审校 乔艳红

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