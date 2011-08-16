〔新债招标〕中国进出口行七年固息债利率4.49%,五年4.37%--业内人士

《全球重要经济事件一览表》--2月6日-2月13日
英国考文垂--美联储副主席费舍尔(Stanley Fischer)以“货币政策进程”为题在华威经济峰会(Warwick Economics Summit)发表演说(1240)。
路透北京8月16日电---业内人士周二透露,中国进出口银行上午在银行间债市招标发行的七年期固息债,中标利率为4.49%,接近此前4.50%的利率预测均值;首场规模认购倍数为2.05倍.
同日招标的五年期固息债,中标利率为4.37%,完全符合此前的利率预测均值;首场规模认购倍数为2.20倍.
该两期债为进出口行今年第15和第16期金融债,以下为具体条款:
第15期 第16期
---------------------------------------------------------------------
招标量 120亿元 120亿元
追加发行量 不超过80亿元 不超过80亿元
期限/计息方式 七年/固息 五年/固息
招标方式 单一利率中标(荷兰式) 单一利率中标(荷兰式)
缴款/起息日 8月25日 9月1日
发行期 8月16日-8月25日 8月16日-9月1日
上市流通日 8月31日 9月7日
基本承销额 无 无
付息频率 按年 按年
---------------------------------------------------------------------(完)
--发稿 曹巍浩; 审校 林高丽
英国考文垂--美联储副主席费舍尔(Stanley Fischer)以“货币政策进程”为题在华威经济峰会(Warwick Economics Summit)发表演说(1240)。
路透上海2月6日 - 以下为中国2017年政策性银行以及其他金融机构已公开发行金融债的具体情况: 一、国家开发银行 人民币债券 --------------------------------------------------------------- 债券名称 发行时间 规模 期限(年) 票面年利率 首场投标倍数 (亿元人民币) 2016年13期 1月5日 90 10 3.7659% 2.33(第17次增发，参考收益率) 增发17 增发18 1月10日 100 3.6866% 1.95(第18次增发，参考收益率) 增发19 1月17日 100 3.8205% 2.82(第19次增发，参考收益率) 2016年15期 1月5日 60 3 3.5650% 2.32(第八次增发，参考收益率) 增发8 增发9 1月
以下为中国即将或正在发行的金融债: 发债主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 (亿元人民币) (年) 或参考收益率 ============================================================================= 农发行 60 1 *3.3572% 固息增发债 2/7-2/8 50 3 *3.8078% 50 5 *4.0150% 50 7 *4.2069% 50 10 *4.3015% (2017年第1-5期增发债) *国