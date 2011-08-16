〔新债招标〕中国进出口行七年固息债利率4.49%,五年4.37%--业内人士

路透北京8月16日电---业内人士周二透露,中国进出口银行上午在银行间债市招标发行的七年期固息债,中标利率为4.49%,接近此前4.50%的利率预测均值;首场规模认购倍数为2.05倍.

同日招标的五年期固息债,中标利率为4.37%,完全符合此前的利率预测均值;首场规模认购倍数为2.20倍.

该两期债为进出口行今年第15和第16期金融债,以下为具体条款:

第15期 第16期

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招标量 120亿元 120亿元

追加发行量 不超过80亿元 不超过80亿元

期限/计息方式 七年/固息 五年/固息

招标方式 单一利率中标(荷兰式) 单一利率中标(荷兰式)

缴款/起息日 8月25日 9月1日

发行期 8月16日-8月25日 8月16日-9月1日

上市流通日 8月31日 9月7日

基本承销额 无 无

付息频率 按年 按年

---------------------------------------------------------------------(完)