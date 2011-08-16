版本:
中国
亚洲 | 2011年 8月 16日 星期二 09:46 BJT

〔中国新债〕首钢总公司下周二将发行90亿元中期票据,期限五年

路透北京8月16日电---中国大型钢厂--首钢总公司周二公告称,将于下周二(23日)在银行间债市簿记建档

发行90亿元人民币中期票据,期限五年.

具体条款如下:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (年) (缴款日)

=============================================================================================

首钢总公司 90 90 5 8/23簿记建档 华夏银行 AAA 8/25 8/26

农业银行

=============================================================================================(完)

参看详情,可点选中国债券信息网(here)

--发稿 钟华; 审校 乔艳红

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐