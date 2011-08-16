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市场报道 | 2011年 8月 16日 星期二 09:43 BJT

****欧洲经济指标预测--8月16日-8月23日****

路透8月16日电---以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

------------------------------------8月15日当周-------------------------------

8月16日(二)

0600 德国国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季初值 +0.5% +1.5%

(较上年同期) +3.2% +5.2%

0830 英国消费者物价指数(CPI)(较前月) 7月 -0.1% -0.1%

(较上年同期) +4.3% +4.2%

0830 英国零售销售物价指数(RPI)(较前月) 7月 -0.2% 持平

(较上年同期) +5.0% +5.0%

扣除贷款後的零售物价指数(RPI-X)(较前月) -0.2% 持平

(较上年同期) +5.1% +5.0%

0900 欧元区贸易收支(亿欧元) 6月 持平 持平

0900 欧元区区内生产总值(GDP)(较上季) 第二季初值 +0.3% +0.8%

(较上年同期) +1.8% +2.5%

8月17日(三)

0800 欧元区未经季节调整的经常帐(亿欧元) 6月 -- 赤字183

经季节调整的经常帐(亿欧元) -- 赤字52

净投资流动(亿欧元) -- 流入525

0830 英国请领失业金人数(万人) 7月 2.0 2.45

按国际劳工组织(ILO)计算的失业率 6月 7.7% 7.7%

0830 英国央行货币政策委员会(MPC)投票结果 8月

赞成升息 2 2

赞成维持利率不变 7 7

赞成降息 0 0

0900 欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 7月终值 -0.6% 持平

(较上年同期) +2.5% +2.5%

扣除食品和能源的HICP(较前月) -0.6% +0.1%

(较上年同期) +1.6% +1.8%

8月18日(四)

0830 英国零售销售(较前月) 7月 +0.3% +0.7%

(较上年同期) +0.3% +0.4%

8月19日(五)

0600 德国生产者物价指数(PPI)(较前月) 7月 +0.1% +0.1%

(较上年同期) +5.3% +5.6%

0830 英国公共部门收支短差(亿英镑) 7月 盈馀80.0 短差209.7

公共部门净借款(亿英镑) 5.0 119.8

------------------------------------8月22日当周-------------------------------

8月22日(一)

无重要经济数据公布.

8月23日(二)

0600 瑞士贸易收支(亿瑞郎) 7月 -- 顺差7.45

0658 法国制造业采购经理人指数(PMI) 8月初值 -- 50.5

服务业PMI -- 54.2

综合PMI -- 53.2

0728 德国制造业PMI 8月初值 -- 52.0

服务业PMI -- 52.9

综合PMI -- 52.2

0758 欧元区Markit制造业PMI 8月初值 -- 50.4

服务业PMI -- 51.6

综合PMI -- 51.1

0900 德国ZEW景气判断指数 8月 负27.0 负15.1

现况指数 86.5 90.6

1000 英国工业联盟(CBI)总工业订单差值 8月 -- 负10

1400 欧元区消费者信心指数 8月 -- 负11.40(完)

--编译 洪曦;审校 吴云凌

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