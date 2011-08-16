欧洲经济指标预测--8月16日-8月23日****

《全球重要经济事件一览表》--2月6日-2月13日
英国考文垂--美联储副主席费舍尔(Stanley Fischer)以“货币政策进程”为题在华威经济峰会(Warwick Economics Summit)发表演说(1240)。
路透8月16日电---以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
------------------------------------8月15日当周-------------------------------
8月16日(二)
0600 德国国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季初值 +0.5% +1.5%
(较上年同期) +3.2% +5.2%
0830 英国消费者物价指数(CPI)(较前月) 7月 -0.1% -0.1%
(较上年同期) +4.3% +4.2%
0830 英国零售销售物价指数(RPI)(较前月) 7月 -0.2% 持平
(较上年同期) +5.0% +5.0%
扣除贷款後的零售物价指数(RPI-X)(较前月) -0.2% 持平
(较上年同期) +5.1% +5.0%
0900 欧元区贸易收支(亿欧元) 6月 持平 持平
0900 欧元区区内生产总值(GDP)(较上季) 第二季初值 +0.3% +0.8%
(较上年同期) +1.8% +2.5%
8月17日(三)
0800 欧元区未经季节调整的经常帐(亿欧元) 6月 -- 赤字183
经季节调整的经常帐(亿欧元) -- 赤字52
净投资流动(亿欧元) -- 流入525
0830 英国请领失业金人数(万人) 7月 2.0 2.45
按国际劳工组织(ILO)计算的失业率 6月 7.7% 7.7%
0830 英国央行货币政策委员会(MPC)投票结果 8月
赞成升息 2 2
赞成维持利率不变 7 7
赞成降息 0 0
0900 欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 7月终值 -0.6% 持平
(较上年同期) +2.5% +2.5%
扣除食品和能源的HICP(较前月) -0.6% +0.1%
(较上年同期) +1.6% +1.8%
8月18日(四)
0830 英国零售销售(较前月) 7月 +0.3% +0.7%
(较上年同期) +0.3% +0.4%
8月19日(五)
0600 德国生产者物价指数(PPI)(较前月) 7月 +0.1% +0.1%
(较上年同期) +5.3% +5.6%
0830 英国公共部门收支短差(亿英镑) 7月 盈馀80.0 短差209.7
公共部门净借款(亿英镑) 5.0 119.8
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8月22日(一)
无重要经济数据公布.
8月23日(二)
0600 瑞士贸易收支(亿瑞郎) 7月 -- 顺差7.45
0658 法国制造业采购经理人指数(PMI) 8月初值 -- 50.5
服务业PMI -- 54.2
综合PMI -- 53.2
0728 德国制造业PMI 8月初值 -- 52.0
服务业PMI -- 52.9
综合PMI -- 52.2
0758 欧元区Markit制造业PMI 8月初值 -- 50.4
服务业PMI -- 51.6
综合PMI -- 51.1
0900 德国ZEW景气判断指数 8月 负27.0 负15.1
现况指数 86.5 90.6
1000 英国工业联盟(CBI)总工业订单差值 8月 -- 负10
1400 欧元区消费者信心指数 8月 -- 负11.40(完)
--编译 洪曦;审校 吴云凌
英国考文垂--美联储副主席费舍尔(Stanley Fischer)以“货币政策进程”为题在华威经济峰会(Warwick Economics Summit)发表演说(1240)。
路透上海2月6日 - 以下为中国2017年政策性银行以及其他金融机构已公开发行金融债的具体情况: 一、国家开发银行 人民币债券 --------------------------------------------------------------- 债券名称 发行时间 规模 期限(年) 票面年利率 首场投标倍数 (亿元人民币) 2016年13期 1月5日 90 10 3.7659% 2.33(第17次增发，参考收益率) 增发17 增发18 1月10日 100 3.6866% 1.95(第18次增发，参考收益率) 增发19 1月17日 100 3.8205% 2.82(第19次增发，参考收益率) 2016年15期 1月5日 60 3 3.5650% 2.32(第八次增发，参考收益率) 增发8 增发9 1月
以下为中国即将或正在发行的金融债: 发债主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 (亿元人民币) (年) 或参考收益率 ============================================================================= 农发行 60 1 *3.3572% 固息增发债 2/7-2/8 50 3 *3.8078% 50 5 *4.0150% 50 7 *4.2069% 50 10 *4.3015% (2017年第1-5期增发债) *国