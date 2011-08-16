《全球重要经济事件一览表》--8月16日-8月23日

《路透晚报》--2月6日日间新闻摘要（中港台）
中国中共中央、国务院发布2017年中央一号文件称，深入推进农业供给侧结构性改革，加快培育农业农村发展新动能。要优化农业体系，提高土地产出率、资源利用率、劳动生产率，促进农业农村发展向追求绿色生态可持续、更加注重满足质的需求转变。
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8月16日(二)
爱荷华州PEOSTA--美国总统奥巴马主持在东北爱荷华社区学院召开的白宫农业经济论坛.
巴黎--法国总统萨科齐与德国总理梅克尔讨论如何提高欧元区运作效率,时值金融市场持续质疑欧洲解决主权债危机的能力.
悉尼--澳洲央行公布2011年8月货币政策会议记录(0130).
堪培拉--世界银行行长佐利克和澳洲国库部长斯万将联合召开媒体会(0030).
芬兰TURKU--欧洲央行(ECB)管理委员会委员暨芬兰央行总裁利卡宁讲话.
美国乔治亚州NEWNAN--美联储银行业监管部门副主管Kevin Bertsch就银行业监管在美国众议院金融服务委员会小组委员会的听证会上发表证词(1300).
8月17日(三)
伦敦--英国央行公布8月3-4日货币政策委员会(MPC)会议记录.
雷克雅未克--冰岛央行货币政策委员会(MPC)会议.
苏黎世--瑞士政府公布扶助经济应对瑞郎走强所致不利影响的举措.
德州米德兰--美国达拉斯联邦储备银行总裁费希尔在一场社区论坛就"美联储功能和货币政策"发表演说(1720).
8月18日(四)
东京--日本财务大臣野田佳彦在一场研讨会中发表演讲(0930).
维也纳--奥地利财长Maria Fekter就补助津贴举行简报(1600).
新泽西州NEWARK--纽约联邦储备银行总裁杜德利就地区和全国经济前景发表讲话(1235).
渥太华--加拿大央行发表季刊Bank of Canada Review(1430).
新泽西市--纽约联邦储备银行总裁杜德利听取该市经济发展及复兴成果简报,并参观该市(1830).
8月19日(五)
俄亥俄州哥伦布--美国克利夫兰联邦储备银行总裁皮亚纳尔托就"金融服务业的演变和美国经济成长前景"发表演讲(1745).
新泽西州LYNDHURST--纽约联邦储备银行总裁杜德利就地区和全国经济前景发表讲话(1230).
新泽西州PATERSON--纽约联邦储备银行总裁杜德利访问Accurate Box(1445).
8月22日(一)
里斯本--葡萄牙央行公布月度统计报告.
赫尔辛基--芬兰财政部公布2012年预算.
苏黎世--瑞士央行公布月度统计报告及银行业统计月报(0700).
8月23日(二)
悉尼--澳洲央行副总裁巴泰利诺在经济学人举办的领头羊系列活动上讲话(0400).
斯德哥尔摩--瑞典央行执委会议(1100).
加拿大安大略省KINGSTON--加拿大央行副总裁Jean Boivin就加拿大央行对经济所持观点,在Canadian Association for Business Economics(CABE)的政策会议上讲话(1600).
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 梁睿雪;审校 张若琪
中国中共中央、国务院发布2017年中央一号文件称，深入推进农业供给侧结构性改革，加快培育农业农村发展新动能。要优化农业体系，提高土地产出率、资源利用率、劳动生产率，促进农业农村发展向追求绿色生态可持续、更加注重满足质的需求转变。
2月6日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周一收市价及比价:(本地时 间16:13时，1港元=0.88462人民币 ) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示，A股相对H股的最新加权 平均溢价为22.94%，低于上交易日收盘的24.29%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格 H股价格( A/H股比 (元) 港元) 价 工商银行 4.56 4.74 1.09 建设银行 5.66 5.80 1.10 中国银行 3.55 3.54 1.13 农业银行
英国考文垂--美联储副主席费舍尔(Stanley Fischer)以“货币政策进程”为题在华威经济峰会(Warwick Economics Summit)发表演说(1240)。