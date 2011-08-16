〔全球经济〕世行行长称各国政府应解决全球债务问题,尚无需G20行动(更新版)

《全球重要经济事件一览表》--2月6日-2月13日
英国考文垂--美联储副主席费舍尔(Stanley Fischer)以“货币政策进程”为题在华威经济峰会(Warwick Economics Summit)发表演说(1240)。
(新增细节)
路透堪培拉8月16日电---世界银行呼吁各国政府遏制长期债务,以解决当前欧洲和美国的主权债务危机,但称尚不需要20国集团(G20)采取特别行动.
世界银行行长佐利克亦表示,现在是时候推动自由贸易议程,并对有关国家解决债务危机之际的贸易保护主义抬头发出警告.
"这个阶段的确仍需要欧洲的主权政府作出决定,"佐利克周二在堪培拉告诉记者.
"主权国家有责任在如何应对短期...以及中长期挑战上作出决定,"他说道.
佐利克称,市场对美国和欧洲等主要国家的经济领导力丧失信心,加上经济复苏脆弱,已将市场推入新的危险地带."
"市场期望可自由支配支出以外的长期行动计划,"他指美国说道.
"到目前为止我们尚能控制保护主义,但随着经济放慢,这种风险可能加大."
佐利克称,人民币升值有助于全球经济恢复稳定,并遏制中国的通胀.
"(人民币升值)有助于减轻通胀压力,我认为亦有助于国际体系的稳定."(完)
--编译 吴云凌;审校 戴素萍
英国考文垂--美联储副主席费舍尔(Stanley Fischer)以“货币政策进程”为题在华威经济峰会(Warwick Economics Summit)发表演说(1240)。
路透上海2月6日 - 以下为中国2017年政策性银行以及其他金融机构已公开发行金融债的具体情况: 一、国家开发银行 人民币债券 --------------------------------------------------------------- 债券名称 发行时间 规模 期限(年) 票面年利率 首场投标倍数 (亿元人民币) 2016年13期 1月5日 90 10 3.7659% 2.33(第17次增发，参考收益率) 增发17 增发18 1月10日 100 3.6866% 1.95(第18次增发，参考收益率) 增发19 1月17日 100 3.8205% 2.82(第19次增发，参考收益率) 2016年15期 1月5日 60 3 3.5650% 2.32(第八次增发，参考收益率) 增发8 增发9 1月
以下为中国即将或正在发行的金融债: 发债主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 (亿元人民币) (年) 或参考收益率 ============================================================================= 农发行 60 1 *3.3572% 固息增发债 2/7-2/8 50 3 *3.8078% 50 5 *4.0150% 50 7 *4.2069% 50 10 *4.3015% (2017年第1-5期增发债) *国