〔全球经济〕世行行长称各国政府应解决全球债务问题,尚无需G20行动(更新版)

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路透堪培拉8月16日电---世界银行呼吁各国政府遏制长期债务,以解决当前欧洲和美国的主权债务危机,但称尚不需要20国集团(G20)采取特别行动.

世界银行行长佐利克亦表示,现在是时候推动自由贸易议程,并对有关国家解决债务危机之际的贸易保护主义抬头发出警告.

"这个阶段的确仍需要欧洲的主权政府作出决定,"佐利克周二在堪培拉告诉记者.

"主权国家有责任在如何应对短期...以及中长期挑战上作出决定,"他说道.

佐利克称,市场对美国和欧洲等主要国家的经济领导力丧失信心,加上经济复苏脆弱,已将市场推入新的危险地带."

"市场期望可自由支配支出以外的长期行动计划,"他指美国说道.

"到目前为止我们尚能控制保护主义,但随着经济放慢,这种风险可能加大."

佐利克称,人民币升值有助于全球经济恢复稳定,并遏制中国的通胀.

"(人民币升值)有助于减轻通胀压力,我认为亦有助于国际体系的稳定."(完)