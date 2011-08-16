《外汇动态》日本保证金交易商削减欧元/日圆净多仓

0143GMT---东京金融交易所(TFX)的数据显示,日本保证金交易商周一商乘日圆交叉盘上涨之际,抛售欧元/日圆EURJPY=R、英镑/日圆GBPJPY=R和澳元/日圆AUDJPY=R.他们持有的美元/日圆和七个美元以外货币/日圆货币对的净多仓总规模降至一个月低位6,103亿日圆.
保证金交易商持有的欧元/日圆净多仓降至一个月低位474亿日圆,比前日减少154亿日圆.这类交易商持有的美元/日圆JPY=仓位依然最多,其净多仓规模达2,159亿日圆,澳元/日圆净多仓规模排第二,总计达1,901亿日圆.
东京金融交易所是日本进行外汇保证金交易的主要交易所,占日本所有外汇保证金交易的约10%.(完)
--编译 白云; 审校 张若琪
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