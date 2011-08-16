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亚洲 | 2011年 8月 16日 星期二 11:15 BJT

〔中国货币市场〕回购利率变动甚微,央票收益率上行弱化存准上调预期

路透上海8月16日电---中国银行间市场周二主要回购利率早盘变动甚微,仅隔夜、三个月期品种小幅上行.稍早发行的一年期央票收益率上行,显示央行有意扩大公开市场回笼力度,削弱短期内续上调存款准备金率的可能性.

业内人士稍早透露,央行上午招标发行的50亿元人民币一年期央票,中标收益率上涨逾8个基点(bp)至3.5840%.打破此前连续六周持平走势.[ID:nCN1901147]

"央票(收益率)上行,短时间内验证了法准调(法定存准率上调)的可能性不大,"华中一银行交易员认为.

他并指出,此前市场对存准率调升的预期本已降低,央票收益率上行再度验证这一猜测.本周五,即可证实央票收益率上行是否为加息信号.如果加息,资金利率难免会有小幅上行.但长期看,存准率不上调,外汇占款供给充足,利率仍有回落的空间.

以下为早盘主要货币市场利率报价:

北京时间11:07 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜CN1DRP=CFXS 2.9898 2.8528 +13.70

七天CN7DRP=CFXS 3.2222 3.2407 -1.85

14天CN14DRP=CFXS 3.2485 3.2348 +1.37

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人民币同业拆借加权利率

其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 2.9910 2.8546 +13.64

七天CHICNY7D=CFXS 3.2144 3.2424 -2.80

====================================================================(完)

--发稿 冉莹; 审校 张喜良

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