〔中国货币市场〕回购利率变动甚微,央票收益率上行弱化存准上调预期

业内人士稍早透露,央行上午招标发行的50亿元人民币一年期央票,中标收益率上涨逾8个基点(bp)至3.5840%.打破此前连续六周持平走势.[ID:nCN1901147]

他并指出,此前市场对存准率调升的预期本已降低,央票收益率上行再度验证这一猜测.本周五,即可证实央票收益率上行是否为加息信号.如果加息,资金利率难免会有小幅上行.但长期看,存准率不上调,外汇占款供给充足,利率仍有回落的空间.