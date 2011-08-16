〔中国货币市场〕回购利率变动甚微,央票收益率上行弱化存准上调预期

《路透晚报》--2月6日日间新闻摘要（中港台）
中国中共中央、国务院发布2017年中央一号文件称，深入推进农业供给侧结构性改革，加快培育农业农村发展新动能。要优化农业体系，提高土地产出率、资源利用率、劳动生产率，促进农业农村发展向追求绿色生态可持续、更加注重满足质的需求转变。
路透上海8月16日电---中国银行间市场周二主要回购利率早盘变动甚微,仅隔夜、三个月期品种小幅上行.稍早发行的一年期央票收益率上行,显示央行有意扩大公开市场回笼力度,削弱短期内续上调存款准备金率的可能性.
业内人士稍早透露,央行上午招标发行的50亿元人民币一年期央票,中标收益率上涨逾8个基点(bp)至3.5840%.打破此前连续六周持平走势.[ID:nCN1901147]
"央票(收益率)上行,短时间内验证了法准调(法定存准率上调)的可能性不大,"华中一银行交易员认为.
他并指出,此前市场对存准率调升的预期本已降低,央票收益率上行再度验证这一猜测.本周五,即可证实央票收益率上行是否为加息信号.如果加息,资金利率难免会有小幅上行.但长期看,存准率不上调,外汇占款供给充足,利率仍有回落的空间.
以下为早盘主要货币市场利率报价:
北京时间11:07 今日(%) 上日(%) 变动(bp)
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质押式回购加权平均利率
其中:隔夜CN1DRP=CFXS 2.9898 2.8528 +13.70
七天CN7DRP=CFXS 3.2222 3.2407 -1.85
14天CN14DRP=CFXS 3.2485 3.2348 +1.37
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人民币同业拆借加权利率
其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 2.9910 2.8546 +13.64
七天CHICNY7D=CFXS 3.2144 3.2424 -2.80
====================================================================(完)
--发稿 冉莹; 审校 张喜良
中国中共中央、国务院发布2017年中央一号文件称，深入推进农业供给侧结构性改革，加快培育农业农村发展新动能。要优化农业体系，提高土地产出率、资源利用率、劳动生产率，促进农业农村发展向追求绿色生态可持续、更加注重满足质的需求转变。
2月6日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周一收市价及比价:(本地时 间16:13时，1港元=0.88462人民币 ) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示，A股相对H股的最新加权 平均溢价为22.94%，低于上交易日收盘的24.29%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格 H股价格( A/H股比 (元) 港元) 价 工商银行 4.56 4.74 1.09 建设银行 5.66 5.80 1.10 中国银行 3.55 3.54 1.13 农业银行
英国考文垂--美联储副主席费舍尔(Stanley Fischer)以“货币政策进程”为题在华威经济峰会(Warwick Economics Summit)发表演说(1240)。