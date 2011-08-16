〔金砖国家〕8月15日股汇市收盘纵览

路透8月16日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币8月15日(周一)走势纵览.
MSCI新兴市场指数.MSCIEF收高2.3%,报1013.41点.
中国股市:沪综指收升1.3%,创一个月最大单日涨幅.银行股受"平台贷"隐忧有望化解提振,带动A股午後走出反弹行情.虽然大盘已连续四日上涨,不过分析人士预计,在成交低迷情况下,短线大盘料将横盘整理.沪综指.SSEC收报2,626.770点,上涨33.597点.上证180金融指数.SSE180FI收扬2.67%.但今日沪市A股成交额则萎缩至908亿元人民币,上周五为997亿.[.SSCN]
香港股市:恒生指数周一连续第二个交易日收高,因投资者买入下跌後的周期类股票,但是交易量低迷暗示人气依旧谨慎,此前恒生指数曾录得2009年1月以来最差的双周表现.香港恒生指数.HSI收高3.26%至20,260.1点.恒生国企指数.HSCE收高4.7%至10,944.17点.[.HKCN]
中国汇市:中国外汇交易中心人民币兑美元CNY=CFXS周一即期汇价略收跌,此前连续四个交易日创汇改来新高.尽管今人民币中间价连续第四日创出汇改来新高,即期汇价却在连日走升後显露疲态,在高位胶着不前,预计短线将进入盘整平台.境内市场美元兑人民币一年期掉期USDCNY1Y=CFXS最新成交为贴水590点,相当于市场认为一年後人民币兑美元将达到6.3314元.[CNY/CN][ID:nCN1899469]
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印度: 因假期休市[.BO]
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俄罗斯股市:俄罗斯股市周一受全球风险意愿复苏提振,指标RTS指数.IRTS收涨3.78%,报1,655.03点,高于MSCI新兴市场指数.MSCIEF2.3%的涨幅.
俄罗斯汇市:卢布兑美元RUBUTSTN=MCX跌1.87%,报28.6975;卢布兑欧元EURRUBTN=MCX跌0.1%,报41.4450.
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巴西股市:圣保罗交易所Bovespa指数.BVSP上涨2.2%,报54,651.83点,受个股的良好表现提振,其中电话公司Telesp TLPP4.SA大涨6.22%,国有石油巨头Petrobras (PETR4.SA)上涨3.4%,矿业巨头淡水河谷(VALE3.SA)亦收涨1.83%.[ID:nN1E77E1R3]
巴西汇市:巴西货币雷亚尔兑美元BRBY上涨1.32%,报1.5888,为三个交易日内首次收于1.60下方.[ID:nN1E77E1JJ]
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南非股市:连续第四个交易日收涨,追随全球股市涨势.约翰内斯堡Top-40绩优股指数.JTOPI收高1.21%至26,947.78点.综合指数.JALSH跌1.12%至30,159.42点.[.JALSH]
南非汇市:南非兰特兑美元周一回吐部分稍早涨幅,但当日收高,受外资对较高收益本币的需求提振,这帮助抵消了挥之不去的全球经济担忧.1542GMT,兰特兑美元ZAR=D3报7.1195,脱离盘中高点7.09,但较周五收盘价上涨0.77%.[.JALSH](完)
--编译 李春喜;审校 沈以文