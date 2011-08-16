〔中国债市动态〕现券收益率普涨,央票发行收益率上行触动加息神经

路透上海8月16日电---中国银行间债市周二早盘现券收益率上涨.受到公开市场一年期央票发行收益率意外走升的影响,市场加息预期陡然升温,推动现券收益率走升3-5个基点(bp),长期品种升幅尤甚.

交易员表示,目前债市还在对央行政策信号进行消化,後续影响仍在发酵,机构心态将趋于谨慎,债市短期走势料或将偏空.

"一年央票收益率涨了?央行什麽意思啊,"华南一银行交易员表示,"最近有可能会加息,现在只能谨慎操作."

他并指出,央票收益率意外走升,打压了债市此前的乐观气氛,买气明显回落,大部分现券收益率普涨3-5个bp,一些10年以上长期品种涨幅在5-7个bp左右,目前仍未有稳住的趋势.

北京时间10:31时,银行间债市剩馀期限9.59年固息国债110008CN110008=CFXS最新双边报价4.0100%/3.9600%,昨日尾盘报3.9550%/3.9050%.(完)