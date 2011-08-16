〔中国债市动态〕现券收益率普涨,央票发行收益率上行触动加息神经

《全球重要经济事件一览表》--2月6日-2月13日
英国考文垂--美联储副主席费舍尔(Stanley Fischer)以“货币政策进程”为题在华威经济峰会(Warwick Economics Summit)发表演说(1240)。
路透上海8月16日电---中国银行间债市周二早盘现券收益率上涨.受到公开市场一年期央票发行收益率意外走升的影响,市场加息预期陡然升温,推动现券收益率走升3-5个基点(bp),长期品种升幅尤甚.
交易员表示,目前债市还在对央行政策信号进行消化,後续影响仍在发酵,机构心态将趋于谨慎,债市短期走势料或将偏空.
"一年央票收益率涨了?央行什麽意思啊,"华南一银行交易员表示,"最近有可能会加息,现在只能谨慎操作."
他并指出,央票收益率意外走升,打压了债市此前的乐观气氛,买气明显回落,大部分现券收益率普涨3-5个bp,一些10年以上长期品种涨幅在5-7个bp左右,目前仍未有稳住的趋势.
北京时间10:31时,银行间债市剩馀期限9.59年固息国债110008CN110008=CFXS最新双边报价4.0100%/3.9600%,昨日尾盘报3.9550%/3.9050%.(完)
--发稿 曲伟治; 审校 林高丽
英国考文垂--美联储副主席费舍尔(Stanley Fischer)以“货币政策进程”为题在华威经济峰会(Warwick Economics Summit)发表演说(1240)。
路透上海2月6日 - 以下为中国2017年政策性银行以及其他金融机构已公开发行金融债的具体情况: 一、国家开发银行 人民币债券 --------------------------------------------------------------- 债券名称 发行时间 规模 期限(年) 票面年利率 首场投标倍数 (亿元人民币) 2016年13期 1月5日 90 10 3.7659% 2.33(第17次增发，参考收益率) 增发17 增发18 1月10日 100 3.6866% 1.95(第18次增发，参考收益率) 增发19 1月17日 100 3.8205% 2.82(第19次增发，参考收益率) 2016年15期 1月5日 60 3 3.5650% 2.32(第八次增发，参考收益率) 增发8 增发9 1月
以下为中国即将或正在发行的金融债: 发债主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 (亿元人民币) (年) 或参考收益率 ============================================================================= 农发行 60 1 *3.3572% 固息增发债 2/7-2/8 50 3 *3.8078% 50 5 *4.0150% 50 7 *4.2069% 50 10 *4.3015% (2017年第1-5期增发债) *国