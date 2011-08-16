〔欧元区金融〕如不采用欧元债券,欧元将难以为继--斯蒂格利茨

路透伦敦8月16日电---诺贝尔奖获得者、美国白宫前首席经济顾问斯蒂格利茨周一表示,如果不能贯彻欧元债券框架,欧元的生存将会"非常艰难".

斯蒂格利茨在参加英国广播公司(BBC)的Newsnight节目时表示,受到主权债务危机影响最重的欧元区国家缺乏财政回旋馀地将会使问题加剧,除非能够找到解决办法.

"除非类似欧元债券这类框架能够得到推进,否则处境困难的欧元区国家将很难满足财政需求."

斯蒂格利茨称:"目前欧洲央行正从银行那里买入几个国家的公债."

"某种程度上,欧元债券已经在出现,不过是以一种非常不透明的方式,而且当前体系如何继续仍有很大不确定性."

有关"欧元债券"的概念受到德国政府强烈反对,後者担心此举将推高德国借贷成本,并降低像希腊这类较弱的欧元区成员国改革经济的积极性.

斯蒂格利茨表示,如果存在问题的欧元区国家无法偿还贷款,则德国将会遭受"严重後果".

他并称,如果是德国选择退出欧元区,那麽与某一存在问题的欧元区国家退出相比,将会更有利于欧元的生存.

"如果德国退出,对于欧元实际上更有好处,因为希腊、葡萄牙或爱尔兰退出而导致债务重组的後果将会非常之大."(完)