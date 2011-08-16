《企业并购焦点》谷歌收购案有赢家也有输家,或激发更多并购交易

《全球重要经济事件一览表》--2月6日-2月13日
英国考文垂--美联储副主席费舍尔(Stanley Fischer)以“货币政策进程”为题在华威经济峰会(Warwick Economics Summit)发表演说(1240)。
* RIM、诺基亚和有线电视行业或成为该交易的赢家
* 对微软影响看法不一
* 该交易损及InterDigital
* 谷歌这项收购案可能激发更多并购交易
路透纽约8月15日电---谷歌(Google)(GOOG.O)宣布将斥资125亿美元收购摩托罗拉移动(Motorola Mobility)(MMI.N)之後,市场将RIM(Research in Motion)RIMM.O、诺基亚(Nokia)NOK1V.HE以及有线电视业务视为可能的赢家.
如果其他手机厂商不采用谷歌的Android系统,那麽诺基亚和RIM可能从中获利.
若谷歌不再吹动有线电视行业的一池春水,付费电视企业可能也获得提振.收购後,谷歌将拥有摩托罗拉的机顶盒(视讯转换器)业务.
另一方面,分析师认为,苹果(Apple)(AAPL.O)追求智能手机客户,也不太可能受到这笔交易的影响.既然谷歌成为直接竞争者,苹果在其设备中可能不再采用谷歌的一些产品.
谷歌这笔竞购案周一打击InterDigital股价下跌,因为谷歌似乎对收购该公司无线专利不再感兴趣.
至于该交易对微软的影响,则看法不一.微软一直宣传Windows软件,作为Android和苹果以外的另一种操作系统.
**微软**
Android手机制造商可能会比较愿意冒险赌一下微软的Windows系统,然而客户却没什麽兴趣.
但是这宗交易让微软就Android专利和谷歌直接杠上,可能会阻碍微软向Android手机制造商收取专利授权费.微软和摩托罗拉已就各自的技术彼此互告.谷歌成为摩托罗拉的靠山之後,微软将面临更艰困的法庭对抗.
国际数据公司(IDC)程式总监Al Hilwa指出,迫于压力,微软可能必须向外并购,藉以增加Windows系统的影响力.
"微软可能因此迈向收购,宏达电等厂商可能是目标,"Hilwa并称.
**诺基亚**
诺基亚在美国上市的股票NOK.O周一跳涨17%,因谷歌出价收购摩托罗拉移动,重新燃起诺基亚也将被并购的臆测.诺基亚对甚嚣尘上的收购传闻未置评.
诺基亚今年稍早决定采用微软Windows手机操作系统,而不是自主开发但正逐步淘汰的MeeGo软件.该公司将扭亏为盈的希望放在今年稍後将亮相的Windows系统新款手机.
英国考文垂--美联储副主席费舍尔(Stanley Fischer)以“货币政策进程”为题在华威经济峰会(Warwick Economics Summit)发表演说(1240)。
路透上海2月6日 - 以下为中国2017年政策性银行以及其他金融机构已公开发行金融债的具体情况: 一、国家开发银行 人民币债券 --------------------------------------------------------------- 债券名称 发行时间 规模 期限(年) 票面年利率 首场投标倍数 (亿元人民币) 2016年13期 1月5日 90 10 3.7659% 2.33(第17次增发，参考收益率) 增发17 增发18 1月10日 100 3.6866% 1.95(第18次增发，参考收益率) 增发19 1月17日 100 3.8205% 2.82(第19次增发，参考收益率) 2016年15期 1月5日 60 3 3.5650% 2.32(第八次增发，参考收益率) 增发8 增发9 1月
以下为中国即将或正在发行的金融债: 发债主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 (亿元人民币) (年) 或参考收益率 ============================================================================= 农发行 60 1 *3.3572% 固息增发债 2/7-2/8 50 3 *3.8078% 50 5 *4.0150% 50 7 *4.2069% 50 10 *4.3015% (2017年第1-5期增发债) *国