《企业并购焦点》谷歌收购案有赢家也有输家,或激发更多并购交易

* RIM、诺基亚和有线电视行业或成为该交易的赢家

* 对微软影响看法不一

* 该交易损及InterDigital

* 谷歌这项收购案可能激发更多并购交易

路透纽约8月15日电---谷歌(Google)(GOOG.O)宣布将斥资125亿美元收购摩托罗拉移动(Motorola Mobility)(MMI.N)之後,市场将RIM(Research in Motion)RIMM.O、诺基亚(Nokia)NOK1V.HE以及有线电视业务视为可能的赢家.

如果其他手机厂商不采用谷歌的Android系统,那麽诺基亚和RIM可能从中获利.

若谷歌不再吹动有线电视行业的一池春水,付费电视企业可能也获得提振.收购後,谷歌将拥有摩托罗拉的机顶盒(视讯转换器)业务.

另一方面,分析师认为,苹果(Apple)(AAPL.O)追求智能手机客户,也不太可能受到这笔交易的影响.既然谷歌成为直接竞争者,苹果在其设备中可能不再采用谷歌的一些产品.

谷歌这笔竞购案周一打击InterDigital股价下跌,因为谷歌似乎对收购该公司无线专利不再感兴趣.

至于该交易对微软的影响,则看法不一.微软一直宣传Windows软件,作为Android和苹果以外的另一种操作系统.

**微软**

Android手机制造商可能会比较愿意冒险赌一下微软的Windows系统,然而客户却没什麽兴趣.

但是这宗交易让微软就Android专利和谷歌直接杠上,可能会阻碍微软向Android手机制造商收取专利授权费.微软和摩托罗拉已就各自的技术彼此互告.谷歌成为摩托罗拉的靠山之後,微软将面临更艰困的法庭对抗.

国际数据公司(IDC)程式总监Al Hilwa指出,迫于压力,微软可能必须向外并购,藉以增加Windows系统的影响力.

"微软可能因此迈向收购,宏达电等厂商可能是目标,"Hilwa并称.

**诺基亚**

诺基亚在美国上市的股票NOK.O周一跳涨17%,因谷歌出价收购摩托罗拉移动,重新燃起诺基亚也将被并购的臆测.诺基亚对甚嚣尘上的收购传闻未置评.

诺基亚今年稍早决定采用微软Windows手机操作系统,而不是自主开发但正逐步淘汰的MeeGo软件.该公司将扭亏为盈的希望放在今年稍後将亮相的Windows系统新款手机.