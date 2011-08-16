〔基金观点〕买入黄金和黄金股并持有--AGF Precious Metals Fund

路透班加罗尔8月15日电---AGF Precious Metals Fund的一位经理Ani Markova称,标准普尔下调美国债信评级以来,现货金XAU=价格已经大涨近16%并创下纪录高位,伴随着美国经济可能陷入二次衰退的忧虑升温,金价在未来两到三年间有望触及每盎司3,000美元.

"目前投资者应该买入黄金和黄金股并持有,从而令他们的投资组合在一定程度上能抵御市场震荡的风险."Markova表示.

Markova预期12个月内金价将触及2,000美元,未来两到三年内升至2,400-3,000美元.她指出,黄金是稳定的商品,不会因滥发纸币而贬值.

"我们认为金价上涨的趋势将继续,尽管未来波动可能增加.但这波涨势并未结束."

外汇市场不稳定推高金价,"短期内这种趋势不会改变".

AGF Precious Metals Fund的资产中62%投资于黄金,14%投资于白银.该基金还投资鉆石、铜、铁矿石和其他稀有金属.

该公司持有Freeport-McMoRan Copper & Gold(FCX.N)和XstrataXTA.L等公司的股票.

Markova认为黄金能够对冲市场的不确定性、未来的通胀和油价CLc1大涨,称可能增持黄金,因所有人都会买入黄金为资产保值.

"我们将一些投资于原材料的资金重新投资于黄金和白银."

Markova称,黄金生产商最能通过商品价格上涨来实现现金流,这也是该基金专注于现金流充裕的大中型公司的原因,她青睐Eldorado Gold(ELD.TO)和Goldcorp(G.TO).

她预期,分红增加将吸引更多投资者买入黄金股.

截至6月底,AGF Precious Metals Fund管理的资产总计7.181亿加元,AGF集团总体管理的资产逾500亿加元.

在截至6月底的三个月里,AGF Precious Metals Fund净值下跌11.4%,同期S&P/TSX Global Gold TR指数下跌8%.

Markova称,该指数的成份股主要是大公司,比如Barrick Gold(ABX.TO)和Goldcorp,而她管理的基金则持有更多的较小些规模公司,从而影响基金表现.该基金仅有三分之一的资金投资于大公司.

Markova认为白银的工业属性更强,因此目前不准备增持.

她看好Fortuna Silver Mines(FVI.TO)和Fresnillo(FRES.MX)等企业.(完)