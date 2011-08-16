〔中国数据〕7月实际FDI回落至83亿美元,同比增19.83%--商务部

路透北京8月16日电---中国商务部周二公布,今年7月实际外商直接投资(FDI)为82.97亿美元,同比增长19.83%.

1-7月实际FDI则为691.87亿美元,同比增长18.57%.

此前数据显示,今年6月实际FDI为128.63亿美元,创年内新高,同比增长2.83%;1-6月实际FDI则为608.91亿美元,同比增长18.4%.