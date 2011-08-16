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市场报道 | 2011年 8月 16日 星期二 10:43 BJT

〔中国数据〕7月实际FDI回落至83亿美元,同比增19.83%--商务部

路透北京8月16日电---中国商务部周二公布,今年7月实际外商直接投资(FDI)为82.97亿美元,同比增长19.83%.

1-7月实际FDI则为691.87亿美元,同比增长18.57%.

此前数据显示,今年6月实际FDI为128.63亿美元,创年内新高,同比增长2.83%;1-6月实际FDI则为608.91亿美元,同比增长18.4%.

历史数据实际投资额(亿美元):

-------------------2011年------------------------- -------------------2010年----------------

7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 12月 11月 10月 9月 8月 7月

82.97 128.63 92.25 84.64 125.2 78 100.3 140.3 97.04 76.63 83.84 76.02 69.24(完)

--发稿 尹嫄婷; 审校 丁淑琴

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