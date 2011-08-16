〔日本股市〕早盘小幅收高,此前谷歌大型收购交易提振美股上涨

《路透晚报》--2月6日日间新闻摘要（中港台）
中国中共中央、国务院发布2017年中央一号文件称，深入推进农业供给侧结构性改革，加快培育农业农村发展新动能。要优化农业体系，提高土地产出率、资源利用率、劳动生产率，促进农业农村发展向追求绿色生态可持续、更加注重满足质的需求转变。
路透东京8月16日电---日股日经指数周二早盘小幅走高,此前美股收升,受谷歌(GOOG.O)收购手机硬件生产商摩托罗拉移动(MMI.N)的计划提振.但分析师称,对强势日圆的持续担忧或限制日股涨势.
谷歌将支付125亿美元收购摩托罗拉移动,为其史上最大规模收购交易.该交易可为其赢得一系列有价值的移动专利,有助增强与苹果(AAPL.O)和其他同业的竞争.[ID:nCN1900607]
一些科技股得到提振,晶片生产商尔必达记忆体6665.T升4.9%.
日经指数.N225早盘收高0.3%至9,116.33点.东证股价指数.TOPX上涨0.5%至780.76点.(完)
--编译 隋芬;审校 程琳
中国中共中央、国务院发布2017年中央一号文件称，深入推进农业供给侧结构性改革，加快培育农业农村发展新动能。要优化农业体系，提高土地产出率、资源利用率、劳动生产率，促进农业农村发展向追求绿色生态可持续、更加注重满足质的需求转变。
2月6日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周一收市价及比价:(本地时 间16:13时，1港元=0.88462人民币 ) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示，A股相对H股的最新加权 平均溢价为22.94%，低于上交易日收盘的24.29%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格 H股价格( A/H股比 (元) 港元) 价 工商银行 4.56 4.74 1.09 建设银行 5.66 5.80 1.10 中国银行 3.55 3.54 1.13 农业银行
英国考文垂--美联储副主席费舍尔(Stanley Fischer)以“货币政策进程”为题在华威经济峰会(Warwick Economics Summit)发表演说(1240)。