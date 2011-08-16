〔日本股市〕早盘小幅收高,此前谷歌大型收购交易提振美股上涨

路透东京8月16日电---日股日经指数周二早盘小幅走高,此前美股收升,受谷歌(GOOG.O)收购手机硬件生产商摩托罗拉移动(MMI.N)的计划提振.但分析师称,对强势日圆的持续担忧或限制日股涨势.

谷歌将支付125亿美元收购摩托罗拉移动,为其史上最大规模收购交易.该交易可为其赢得一系列有价值的移动专利,有助增强与苹果(AAPL.O)和其他同业的竞争.[ID:nCN1900607]

一些科技股得到提振,晶片生产商尔必达记忆体6665.T升4.9%.

日经指数.N225早盘收高0.3%至9,116.33点.东证股价指数.TOPX上涨0.5%至780.76点.(完)