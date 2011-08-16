《快速分析》中国一年央票收益率破局上行将助力回笼,加息预期重燃

《全球重要经济事件一览表》--2月6日-2月13日
英国考文垂--美联储副主席费舍尔(Stanley Fischer)以“货币政策进程”为题在华威经济峰会(Warwick Economics Summit)发表演说(1240)。
* 一年央票发行收益率意外上涨,此前持稳六周
* 市场解读为主要意在助力回笼,但加息预期亦渐重
* 公开市场回笼如因此加码,再上调存准压力减轻
作者 李宏薇
路透上海8月16日电---中国央行公开市场一年央票发行收益率在持稳六周後意外走升,这无疑将刺激近期低迷的央票需求,从而助力央行回笼市场流动性,但也再度重燃了已略显缓和的加息预期.
中国人民银行上午招标发行的50亿元人民币一年期央票,中标收益率上涨逾8个基点(bp)至3.5840%.而此前市场预期为继续持稳.[ID:nCN1901147]
国海证券固定收益分析师段吉华认为,今日央票发行收益率的意外走升,"直接目的肯定是为了(提高吸引力以)增加回笼,但加息预期也增加了."
他解释说,从历史经验来看,央票央行收益率的走升,往往是加息的先行信号.因此此前因新增信贷降速而一度减弱的紧缩预期,可能会再被重燃.
对于紧缩政策的另一个主要工具--法定存款准备金率,他表示,虽然不排除再有一次上调的可能,但因已处于历史高点,动用的空间有限.如果央票发行收益率走升後吸引更多需求,公开市场回笼力度增加,将降低调存准的可能.
在中国7月M2增速创逾六年新低,新增贷款旺季不旺,反而创下年内低点後,令市场对央行近期再动用加息等紧缩预期一度有所减弱.
今年以来,中国人民银行已六上次上调存款准备金率及三次加息,大型金融机构存款准备金率达到21.5%的历史高位.
央行上周二招标发行的20亿元一年期央票,中标收益率连续六周持平于3.4982%;央行同日进行了830亿元28天期正回购操作.
不过,今日央行进行的290亿元28天期正回购利率则继续持平,报2.8%.
一年央票招标结果已推动早盘现券收益率普涨,大部分现券收益率上涨3-5个bp,一些10年以上长期品种涨幅在5-7个bp左右.
央行当前公开市场央票发行状态一般为周二发行一年期央票,周四发行三个月期央票.央行并于5月12日重启暂停逾五个月的三年期央票发行,但目前发行频率并不固定,显示出央行按市场流动性状况来相机抉择的特征.(完)
--审校 林高丽
英国考文垂--美联储副主席费舍尔(Stanley Fischer)以“货币政策进程”为题在华威经济峰会(Warwick Economics Summit)发表演说(1240)。
路透上海2月6日 - 以下为中国2017年政策性银行以及其他金融机构已公开发行金融债的具体情况: 一、国家开发银行 人民币债券 --------------------------------------------------------------- 债券名称 发行时间 规模 期限(年) 票面年利率 首场投标倍数 (亿元人民币) 2016年13期 1月5日 90 10 3.7659% 2.33(第17次增发，参考收益率) 增发17 增发18 1月10日 100 3.6866% 1.95(第18次增发，参考收益率) 增发19 1月17日 100 3.8205% 2.82(第19次增发，参考收益率) 2016年15期 1月5日 60 3 3.5650% 2.32(第八次增发，参考收益率) 增发8 增发9 1月
以下为中国即将或正在发行的金融债: 发债主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 (亿元人民币) (年) 或参考收益率 ============================================================================= 农发行 60 1 *3.3572% 固息增发债 2/7-2/8 50 3 *3.8078% 50 5 *4.0150% 50 7 *4.2069% 50 10 *4.3015% (2017年第1-5期增发债) *国