《快速分析》中国一年央票收益率破局上行将助力回笼,加息预期重燃

* 一年央票发行收益率意外上涨,此前持稳六周

* 市场解读为主要意在助力回笼,但加息预期亦渐重

* 公开市场回笼如因此加码,再上调存准压力减轻

作者 李宏薇

路透上海8月16日电---中国央行公开市场一年央票发行收益率在持稳六周後意外走升,这无疑将刺激近期低迷的央票需求,从而助力央行回笼市场流动性,但也再度重燃了已略显缓和的加息预期.

中国人民银行上午招标发行的50亿元人民币一年期央票,中标收益率上涨逾8个基点(bp)至3.5840%.而此前市场预期为继续持稳.[ID:nCN1901147]

国海证券固定收益分析师段吉华认为,今日央票发行收益率的意外走升,"直接目的肯定是为了(提高吸引力以)增加回笼,但加息预期也增加了."

他解释说,从历史经验来看,央票央行收益率的走升,往往是加息的先行信号.因此此前因新增信贷降速而一度减弱的紧缩预期,可能会再被重燃.

对于紧缩政策的另一个主要工具--法定存款准备金率,他表示,虽然不排除再有一次上调的可能,但因已处于历史高点,动用的空间有限.如果央票发行收益率走升後吸引更多需求,公开市场回笼力度增加,将降低调存准的可能.

在中国7月M2增速创逾六年新低,新增贷款旺季不旺,反而创下年内低点後,令市场对央行近期再动用加息等紧缩预期一度有所减弱.

今年以来,中国人民银行已六上次上调存款准备金率及三次加息,大型金融机构存款准备金率达到21.5%的历史高位.

央行上周二招标发行的20亿元一年期央票,中标收益率连续六周持平于3.4982%;央行同日进行了830亿元28天期正回购操作.

不过,今日央行进行的290亿元28天期正回购利率则继续持平,报2.8%.

一年央票招标结果已推动早盘现券收益率普涨,大部分现券收益率上涨3-5个bp,一些10年以上长期品种涨幅在5-7个bp左右.

央行当前公开市场央票发行状态一般为周二发行一年期央票,周四发行三个月期央票.央行并于5月12日重启暂停逾五个月的三年期央票发行,但目前发行频率并不固定,显示出央行按市场流动性状况来相机抉择的特征.(完)