《Kemp专栏》近月布兰特原油的强势掩盖了油市疲弱的真相

(本文作者是路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 John Kemp; 编译 丁琦/肖群英/梁睿雪

路透伦敦8月15日电---近月布兰特原油期约的顽强走势,反映的是该指标原油市场缺乏流动性,而非体现了全球供需状况.

随着全球增长放缓,价格风险和投资者持仓的分布,似乎比去年秋季美联储准备启动第二轮大规模资产购买计划(LSAP2)以来的任何时点都更趋平衡.

图表1显示了洲际交易所(ICE)布兰特原油期货合约自2000年以来的即期价格,以及三个特定日期的远期收盘曲线:分别是2008年7月1日(接近上次价格蹿升的峰值)、2010年12月31日和2011年8月12日.

2010年12月至2011年8月之间,即期布兰特原油价格升幅接近每桶17美元(18%).

但大部分升幅集中在近月合约.远月价格的升幅要平缓得多.2012年12月期约仅上涨了10.65美元(11%),2013年12月合约的涨幅更是只有8.25美元(8.7%).

布兰特油价的升势中,约一半源自长期价格预期的升温.其馀则来自趋平价差结构向明显逆价差的转变.

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