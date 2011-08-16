《Kemp专栏》近月布兰特原油的强势掩盖了油市疲弱的真相

《全球重要经济事件一览表》--2月6日-2月13日
英国考文垂--美联储副主席费舍尔(Stanley Fischer)以“货币政策进程”为题在华威经济峰会(Warwick Economics Summit)发表演说(1240)。
(本文作者是路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 John Kemp; 编译 丁琦/肖群英/梁睿雪
路透伦敦8月15日电---近月布兰特原油期约的顽强走势,反映的是该指标原油市场缺乏流动性,而非体现了全球供需状况.
随着全球增长放缓,价格风险和投资者持仓的分布,似乎比去年秋季美联储准备启动第二轮大规模资产购买计划(LSAP2)以来的任何时点都更趋平衡.
图表1显示了洲际交易所(ICE)布兰特原油期货合约自2000年以来的即期价格,以及三个特定日期的远期收盘曲线:分别是2008年7月1日(接近上次价格蹿升的峰值)、2010年12月31日和2011年8月12日.
2010年12月至2011年8月之间,即期布兰特原油价格升幅接近每桶17美元(18%).
但大部分升幅集中在近月合约.远月价格的升幅要平缓得多.2012年12月期约仅上涨了10.65美元(11%),2013年12月合约的涨幅更是只有8.25美元(8.7%).
布兰特油价的升势中,约一半源自长期价格预期的升温.其馀则来自趋平价差结构向明显逆价差的转变.
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英国考文垂--美联储副主席费舍尔(Stanley Fischer)以“货币政策进程”为题在华威经济峰会(Warwick Economics Summit)发表演说(1240)。
路透上海2月6日 - 以下为中国2017年政策性银行以及其他金融机构已公开发行金融债的具体情况: 一、国家开发银行 人民币债券 --------------------------------------------------------------- 债券名称 发行时间 规模 期限(年) 票面年利率 首场投标倍数 (亿元人民币) 2016年13期 1月5日 90 10 3.7659% 2.33(第17次增发，参考收益率) 增发17 增发18 1月10日 100 3.6866% 1.95(第18次增发，参考收益率) 增发19 1月17日 100 3.8205% 2.82(第19次增发，参考收益率) 2016年15期 1月5日 60 3 3.5650% 2.32(第八次增发，参考收益率) 增发8 增发9 1月
以下为中国即将或正在发行的金融债: 发债主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 (亿元人民币) (年) 或参考收益率 ============================================================================= 农发行 60 1 *3.3572% 固息增发债 2/7-2/8 50 3 *3.8078% 50 5 *4.0150% 50 7 *4.2069% 50 10 *4.3015% (2017年第1-5期增发债) *国