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亚洲 | 2011年 8月 16日 星期二 11:00 BJT

〔日本债市〕公债期货微升,但假日交投清淡限制涨幅

路透东京8月16日电---日本公债价格周二几无变动,市场缺乏方向指引,很多市场人士仍离市渡过夏季假期.

日本公债期货收复跌幅,早盘收在平盘上方,因日股日经指数.N225缩窄涨幅.

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