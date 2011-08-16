〔背景资料〕中国商业银行资本管理办法(徵求意见稿)风险权重变动一览

路透8月16日电---近年来资本监管成为中国商业银行重要的外部约束.中国银监会周一就

银行资本监管的新标准徵求意见,明确资本充足率标准及达标时间,并对风险资产权重进行

更精细的设计.

新版意见对银行的各类资产的风险权重进行了大幅修改,细化了各类资产风险权重体系,

在100%风险权重之上增设了150%、1250%等多个档次;并下调了微小企业、个人贷款的风险

权重,及对住房抵押贷款区分一套房和第二套房给予差别风险权重.

《徵求意见稿》中,风险权重较现行《商业银行资本充足率管理办法》的变动如下:

项目 未来权重 当前权重 变化幅度 备注

1.现金类资产

1.1现金 0% 2007版为"库存现金"

1.2黄金 0%

1.3存放中国人民银行款项 0%

2.对中央政府和中央银行的债权

2.1对中国中央政府的债权 0%

2.2对中国人民银行的债权 0%

2.3对评级AA-以上（含AA-）的国家和地区的

中央政府和中央银行的债权 0% 2007版仅以AA-级作为区分,该级别(含)以上为0%,以下为100%

2.4对评级AA-以下，A-（含A-）以上的国家

和地区的中央政府和中央银行的债权 20% 100% -80%

2.5对评级A-以下，BBB-（含BBB-）以上的

国家和地区的中央政府和中央银行的债权 50% 100% -50%

2.6对评级BBB-以下，B-（含B-）以上的

国家和地区的中央政府和中央银行的债权 100%

2.7对评级B-以下的国家和地区的中央政府

和中央银行的债权 150% 100% 50%

2.8对未评级的国家和地区的中央政府和

中央银行的债权 100% N.A. 2007版未涉及"未评级"的情况。

3.对中国金融机构的债权

3.1对中国政策性银行的债权 0%

3.2对中国中央政府投资的金融资产管理公司的债权

3.2.1持有中国中央政府投资的金融资产管理公司

为收购国有银行不良贷款而定向发行的债券 0% 2007版为"金融资产管理公司为收购国有银行不良贷款而定向发行的债券"

3.2.2对中国中央政府投资的金融资产管理公司的

其他债权 100% 2007版为"对金融资产管理公司的其他债权"

3.3对中国其他商业银行的债权 25% N.A. 2007版并未区分对商业银行债权的性质，仅以债权的原始期限作为判定标准。

原始期限4个月（含）以内的为0%，以上的为20%。

3.4对中国其他商业银行的次级债权（未扣除部分） 100% N.A.

3.5对中国其他金融机构的债权 100% N.A. 2007版中无此项。

4.对在其他国家/地区注册金融机构的债权

4.1对评级AA-及以上国家和地区注册的商业银行 2007版仅以AA-级作为区分，AA-级（含）以上为20%；AA-级以下为100%。

的债权 25% 20% 5% 且2007版将商业银行及证券公司的划为一类。

4.2对评级AA-以下，A-（含A-）以上国家和地区

注册的商业银行的债权 50% 100% -50%

4.3对评级A-以下，B-（含B-）以上国家和地区

注册的商业银行的债权 100%

4.4对评级B-以下国家和地区注册的商业银行的债权 150% 100% 50%

4.5对未评级的国家和地区注册的商业银行的债权 100% N.A. 2007版未涉及“未评级”的情况。

4.6对多边开发银行、国际清算银行及国际货币 2007版中未涉及BIS及IMF。

基金组织的债权 0% 2011版中多边开发银行包括世界银行集团、亚洲开发银行、

非洲开发银行、欧洲复兴开发银行、泛美开发银行、欧洲投资银行、

北欧投资银行、加勒比海开发银行、伊斯兰开发银行、欧洲开发银行理事会。

4.7对其他金融机构的债权 100%

5.对一般企业的债权 100% 2007版中将企业分为“公用企业”和“一般企业”。“公用企业”

根据投资主体和信用等级分为50%和100%两档；“一般企业”为100%。

个人住房抵押贷款为50%；个人其他债权为100%。

原文件中部分项目编号错误，本表已予以纠正（下同）。

6.对符合标准的微小企业的债权 75% 100% -25%

7.对个人的债权

7.1用于购买首套房的个人住房抵押贷款 45% 50% -5%

7.2用于购买第二套房的个人住房抵押贷款 60% 50% 10%

7.3对已抵押房产，在购房人没有全部归还贷款前,

商业银行以再评估後的净值为抵押追加贷款的

,追加的部分 150% N.A.

7.4对个人其他债权 75% 100% -25%

8.租赁资产余值 100% 2007版将这部分资产定义为“其他资产”，权重统一设置为100%。

9.股权

9.1对金融机构股权风险暴露（未扣除部分） 250% 100% 150%

9.2商业银行被动持有的对工商企业股权投资风险暴露 400% 100% 300%

9.3商业银行因政策性原因并经国务院特别批准的

对工商企业股权风险暴露 400% 100% 300%

9.4商业银行持有的其他对工商企业其他股权风险暴露 1250% 100% 1150%

10.其他

10.1联行往来、外汇买卖及同城票据交换等零风险款项 0% 100% -100%

10.2非自用不动产 1250% 100% 1150%

10.3未扣除的净递延税资产 250% 100% 150%

10.4其他表内资产 100%

注：

1. 文中“2007版”为《商业银行资本充足率管理办法（2007年修订版）》； “2011版”为《商业银行资本管理办法（徵求意见稿）》。

2.“当前权重”和“变化幅度”中仅标出了有变化的项目。

3.“当前权重”中的“N.A."表示2007版中未涉及此项目。