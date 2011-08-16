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亚洲 | 2011年 8月 16日 星期二 11:12 BJT

〔澳新汇市〕澳元和新西兰元持坚,关注欧盟债务谈判结果

路透悉尼/惠灵顿8月16日电---澳元和新西兰元周二守住涨幅,因全球投资者信心改善且欧债谈判有望取得进展,对市场构成支撑.

澳元短暂小跌至盘中低位1.0458美元,此前澳洲央行重申,全球市场不明朗是本月初央行决定不加息的关键因素.8月2日澳洲央行维持利率在4.75%不变,但提到通胀率正在升高.

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