修正:《全球市场》亚洲股市上涨,欧元在德法领导人会晤前持稳

(更正,"股市"小标下第二段中的MSCI改为"摩根士丹利资本国际",非"摩根士丹利")

* 亚洲股市涨1%,不过美股期指下滑

* 德法领导人在1400GMT会面讨论债务问题

* 欧元持稳,寄望峰会取得一些进展

* 世行总裁:债务危机应由政府解决

* 美联储洛克哈特:衰退风险上升但可避免

路透新加坡8月16日电---亚洲股市周二上涨,此前美国股市连续第三日攀升.欧元持稳,因投资者等待法国和德国领导人就控制欧洲债务危机的进一步举措举行会晤.

有些市场人士期许法国总统萨科齐与德国总理梅克尔定于周二1400GMT召开的会议能为欧元区债务困境指明出路,但许多人认为对未来的乐观情绪过度.

德国政府发言人周一表示,政府预计巴黎会谈不会取得重大突破.而法国总统办公室则称,创立欧元区共同债券的议题不在会议议程内.

"主权债务隐忧对(欧元)仍带来持续负面影响,因欧盟最近为全面解决区内问题所作的努力令投资者失望,"渣打银行分析师在一份研究报告中指出.

欧元兑美元EUR=持稳于1.4436美元,略低于三周高位.周一在峰会召开前曾上扬1.4%.

日股日经指数.N225升0.3%,而摩根士丹利资本国际(MSCI)除日本外亚太股指.MIAPJ0000PUS升1%,主要因韩国股市跟随区域股市周一的涨势而走强,周一韩国市场因公共假日休市.

美国标准普尔500指数期货ESc1下跌0.3%,限制亚洲股市涨幅.

**欧元**

多位专家称,要确保欧元区负债累累的国家能够获得可负担的融资,唯一途径就是欧元区国家联合发行欧元债券.

不过即使发行了欧元债券,也不大可能一下就解决欧元区债务问题.

"还没开始讨论可能发行多少欧元债券,以及德国公众能够接受多大的发行量,"SMBC Nikko Securities资深债券和外汇分析师Makoto Noji称.

世界银行行长佐利克周二表示,欧洲和美国政府应寻求主权债务危机的长期解决方案,现在要20国集团(G20)采取特别行动还为时过早.

美元/日圆JPY=报约76.80日圆,8月初在80日圆上方.

**股市**

亚洲股市周二受到支撑,因此前谷歌(GOOG.O)出价125亿美元收购摩托罗拉移动(MMI.N).此项交易帮助推升美国主要股指最高劲扬2.2%[.NCN].

摩根士丹利资本国际(MSCI)日本以外的亚太地区股指.MIAPJ0000PUS在过去两周挫跌约14%,为全球市场惨跌的一部分,期间股指价值蒸发数十亿美元.

在美国主权债信评级遭史上首次调降後,美股标普500指数上周触及近一年低点,但此後已大幅反弹.

亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特周一表示,过去几个月来,美国经济出现新一轮衰退的风险增大,但不会出现严重萎缩.[ID:nCN1900805]

现货金XAU=是今年表现最好的资产之一.周二交投于每盎司1,762美元,较周一收盘微跌,比峰值低约50美元.

美国原油期货CLc1下跌0.44美元至每桶87.44美元,周一上涨2美元.(完)