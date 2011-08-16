《外汇动态》NDF定盘相关买盘提振美元/菲律宾披索

0319GMT---交易员称,美元/菲律宾披索PHP=PDSP受无本金交割远期外汇(NDF)定盘相关买盘提振,尽管投资者在今日晚些时候的法德峰会前持谨慎态度.
美元/菲律宾披索下跌0.2%报42.350菲律宾披索,此前一度低见42.275.本月初上涨的61.8%回撤位42.240附近有支撑.
"风险偏好回升,但是市场在今日晚些时候的法德峰会前仍持谨慎态度."一驻马尼拉的欧洲银行交易员称.
一年期美元/菲律宾披索NDFPHP1YNDFOR=低见42.080,为2008年4月以来最低.最新价报42.160,低于现货价.(完)
--编译 李富强;审校 孙茉莉
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