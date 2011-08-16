〔中国债市动态〕现券收益率涨幅缩减,市场对央票收益率走升理解存分歧(更新版)

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* 一年央票发行收益率意外走升

* 机构对政策信号理解有分歧

* 现券收益率缩小涨幅

路透上海8月16日电---中国银行间债市周二早盘现券收益率缩小涨幅.一年央票发行收益率意外上行,一度推升加息预期,但债市机构在经过政策信号初期的恐慌後,对政策的解读产生分歧,致现券收益率涨幅缩窄.

交易员指出,对于央票收益率的意外走升,偏于乐观的机构理解为央行出于公开市场功能恢复初衷,上调一年期央票发行收益率,进而可能降低上调存款准备金率的概率;而一些悲观机构则理解为升息的信号.尽管债市在明哲保身的心态指引下,买气受到一定打压,但乐观型机构的介入,抑制了收益率的继续上涨.

"现在感觉说不准,加息信号或者纯粹回笼资金都有可能."上海一券商交易员表示,"如果是配置的话,现在仍可以建仓,加息不加息,影响不大."

他并指出,考虑到目前现券收益率水平多居于历史高位附近,已经反应了加息预期的存在,即使央行升息,料收益率涨幅也将有限,目前配置型机构仍可建仓买入,早盘对政策解读偏于乐观机构的存在,压制了现券收益率的涨幅.

中国人民银行上午招标发行的50亿元人民币一年期央票,中标收益率上涨逾8个基点(bp)至3.5840%.而此前市场预期为继续持稳.[ID:nCN1901147]

华南一银行交易员并指出,早盘债市收益率在经过一阵恐慌性上涨之後,10年以上国债收益率涨幅有所收窄,目前维持在4-5个bp左右,一年以内的短期品种收益率上涨势头亦有所回落,其他品种变化幅度大概在2-3个bp左右.

北京时间11:27,银行间债剩馀期限9.59年固息国债110008tCN110008=CFXM最新双边报价4.00%/3.94%,昨日尾盘报3.9550%/3.9050%.(完)