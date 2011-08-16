〔中国汇市〕人民币兑美元早盘升创新高,国内官方媒体再议扩大汇率波幅

* 人民币中间价连五日创新高

* 即期汇价创新高,因受隔夜美元颓势推动

* 国内官方媒体再提扩大人民币波幅,加重升值预期

* 中国继续增持美国债对美元的支撑作用有限

路透上海8月16日电---中国外汇交易中心人民币兑美元CNY=CFXS周二早盘即期汇价创2005年汇改来新高.隔夜美元走低,以及国内官方媒体社评再提扩大汇率波幅,为近期涨势凌厉的人民币汇价推波助澜.

不过人民币近期累计升幅较大,央行亦未就扩大波幅有明朗的态度,交易员仍谨慎看待汇价後市走势,代表央行汇率政策态度的中间价仍将是左右汇价走向的关键.

"隔夜美元指数下跌了,(人民币走高)是伴随隔夜美元下跌的正常现象,"上海一银行交易员称.

中国证券报周二发表社论指出,应进一步提高人民币汇率的灵活性和弹性,目前已具备条件,时机也成熟,应适当扩大人民币对美元交易价波动幅度,并在人民币加速升值过程中打破单边升值预期.[ID:nCN1900905]

北京时间11:16,人民币兑美元即期报6.3865元,盘中最高触及6.3861元,较上日收盘价6.3904元明显走升.今日人民币兑美元中间价CNY=PBOC报6.3925元,较上日的6.3950元续涨.

受纽约制造业指数疲弱带动,美元在纽约汇市大跌,欧元兑美元EUR=EBS尾盘大涨1.4%,报1.4446美元.[ID:nCN1900629]

**中国增持美债对美元的支撑作用有限**

对于持有巨额外汇储备的中国政府来说,可供选择的兼具良好的流动性和安全性的投资品屈指可数,美债仍是其无奈之选,料对美元形成一定的支撑.

但交易员亦指出,目前美元面对的问题是其国内经济状况,以及由此带来的市场信心和避险情绪的影响,中国政府的增持举动对汇价的影响有限.

"只要中国还保持这样大量的顺差,就还是要买(美国国债)的,...(对美元)有一定的支撑,但现在美元的主要问题是它的国内经济",前述上海一银行交易员称.

中国国家外管局周二表示,2011年二季度中国国际收支经常项目、资本和金融项目呈现"双顺差".[ID:nCN1893105]

中国高额的外汇储备导致其多元化投资日益困难,并令美国国债成为不可能放弃的选择.根据美国财政部最新数据显示,6月份中国连续第三个月净增持美国国债57亿美元,令总额达11,655亿美元,仍列全球首位.[ID:nCH0073809]

东京汇市欧元兑美元周二基本持稳,略低于三周高位,并受到法国-德国领导人峰会预期的支撑,该峰会料将在发行欧元区共同债券以协助化解欧洲主权债务危机方面取得进展.[FRX/CN]

北京时间11:25,海外无本金交割远期外汇(NDF)CNYNDFOR=市场一年期人民币/美元CNY1YNDFOR=报在6.2730/60,上日尾盘为6.2560元.香港的离岸人民币兑美元即期CNH=最新报6.3715/25元,上日尾盘报6.3770元.

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.但一直表示人民币汇率不存在大幅波动和变化的基础.(完)