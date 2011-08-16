〔中国公开市场〕一年央票收益率意外上升8个基点,28天正回购利率持稳(更新版)

(新增央行公告、交易员评论及市场反应)

* 一年央票收益率3.5840%,上涨逾8个基点

* 央票收益率意外上行致升息渐重

* 助力回笼,降低存准率调升可能

* 28天正回购利率持稳,或因资金面持续缓和

路透上海8月16日电---中国央行公开市场周二招标发行的一年期央票收益率意外上涨,打破此前连续六周持平走势.业内人士认为,央行此举意在消除央票一二级利差倒挂,增加央票需求以助力回笼流动性.在降低再上调存款准备金率的同时,加息预期则有所趋浓.

今日一年央票发行收益率上涨逾8个基点(bp)至3.5840%.但同时进行的28天期正回购中标利率,并未走升而是持平在2.8%,或是因目前资金面相对宽松所致.不过这种情况能否持续,还需要看周四91天期正回购招标结果才能确定.

结果公布後,银行间债市现券收益率应声上涨,大部分现券收益率走升3-5个基点(bp),长期品种升幅尤甚,但随後涨幅有所缩减.不过回购利率变化甚微,因预期央行短期内再上调存款准备金率的可能性将减弱.[CN/CN]

招商银行金融市场部分析刘俊郁认为,本次央票发行收益率上调肯定会增加升息预期,但上调後央行是不是就一定会加息,"还不一定."

他解释说,首先从回笼流动性的角度出发,目前央票一二级市场利差倒挂已经明显回落,公开市场资金对冲功能得到一定恢复.加之食品价格已有回落迹象,CPI涨幅也有望放缓或走低,因此短期内央行加息的必要性并不强.

中央国债登记结算公司央行票据收益率曲线<0#CCBYBMK=>最新报价显示,一年期品种最新收益率报在3.6000%,接近最新的一级市场收益率.

央行公告显示,今日稍早招标发行的50亿元人民币一年期央票,发行价96.54元,对应收益率3.5840%.同时进行的290亿元28天期正回购操作,中标利率则持平于2.80%.

央行当前公开市场央票发行状态一般为周二发行一年期央票,周四发行三个月期央票.央行并于5月12日重启暂停逾五个月的三年期央票发行,但目前发行频率并不固定,显示出央行按市场流动性状况来相机抉择的特征.

央行公开市场此前连续四周净投放,累计金额1,650亿元;其中上周净投放量为700亿元.

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

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央票发行(周二) 50

(周四) 待定

正回购 (周二) 290

(周四) 待定

央票到期 640

正回购到期 250

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