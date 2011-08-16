〔中国公开市场〕一年央票收益率意外上升8个基点,28天正回购利率持稳(更新版)

《全球重要经济事件一览表》--2月6日-2月13日
英国考文垂--美联储副主席费舍尔(Stanley Fischer)以“货币政策进程”为题在华威经济峰会(Warwick Economics Summit)发表演说(1240)。
(新增央行公告、交易员评论及市场反应)
* 一年央票收益率3.5840%,上涨逾8个基点
* 央票收益率意外上行致升息渐重
* 助力回笼,降低存准率调升可能
* 28天正回购利率持稳,或因资金面持续缓和
路透上海8月16日电---中国央行公开市场周二招标发行的一年期央票收益率意外上涨,打破此前连续六周持平走势.业内人士认为,央行此举意在消除央票一二级利差倒挂,增加央票需求以助力回笼流动性.在降低再上调存款准备金率的同时,加息预期则有所趋浓.
今日一年央票发行收益率上涨逾8个基点(bp)至3.5840%.但同时进行的28天期正回购中标利率,并未走升而是持平在2.8%,或是因目前资金面相对宽松所致.不过这种情况能否持续,还需要看周四91天期正回购招标结果才能确定.
结果公布後,银行间债市现券收益率应声上涨,大部分现券收益率走升3-5个基点(bp),长期品种升幅尤甚,但随後涨幅有所缩减.不过回购利率变化甚微,因预期央行短期内再上调存款准备金率的可能性将减弱.[CN/CN]
招商银行金融市场部分析刘俊郁认为,本次央票发行收益率上调肯定会增加升息预期,但上调後央行是不是就一定会加息,"还不一定."
他解释说,首先从回笼流动性的角度出发,目前央票一二级市场利差倒挂已经明显回落,公开市场资金对冲功能得到一定恢复.加之食品价格已有回落迹象,CPI涨幅也有望放缓或走低,因此短期内央行加息的必要性并不强.
中央国债登记结算公司央行票据收益率曲线<0#CCBYBMK=>最新报价显示,一年期品种最新收益率报在3.6000%,接近最新的一级市场收益率.
央行公告显示,今日稍早招标发行的50亿元人民币一年期央票,发行价96.54元,对应收益率3.5840%.同时进行的290亿元28天期正回购操作,中标利率则持平于2.80%.
央行当前公开市场央票发行状态一般为周二发行一年期央票,周四发行三个月期央票.央行并于5月12日重启暂停逾五个月的三年期央票发行,但目前发行频率并不固定,显示出央行按市场流动性状况来相机抉择的特征.
央行公开市场此前连续四周净投放,累计金额1,650亿元;其中上周净投放量为700亿元.
本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)
回笼 投放
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央票发行(周二) 50
(周四) 待定
正回购 (周二) 290
(周四) 待定
央票到期 640
正回购到期 250
====================================(完)
--发稿 刘昕/李宏薇; 审校 林高丽
英国考文垂--美联储副主席费舍尔(Stanley Fischer)以“货币政策进程”为题在华威经济峰会(Warwick Economics Summit)发表演说(1240)。
路透上海2月6日 - 以下为中国2017年政策性银行以及其他金融机构已公开发行金融债的具体情况: 一、国家开发银行 人民币债券 --------------------------------------------------------------- 债券名称 发行时间 规模 期限(年) 票面年利率 首场投标倍数 (亿元人民币) 2016年13期 1月5日 90 10 3.7659% 2.33(第17次增发，参考收益率) 增发17 增发18 1月10日 100 3.6866% 1.95(第18次增发，参考收益率) 增发19 1月17日 100 3.8205% 2.82(第19次增发，参考收益率) 2016年15期 1月5日 60 3 3.5650% 2.32(第八次增发，参考收益率) 增发8 增发9 1月
以下为中国即将或正在发行的金融债: 发债主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 (亿元人民币) (年) 或参考收益率 ============================================================================= 农发行 60 1 *3.3572% 固息增发债 2/7-2/8 50 3 *3.8078% 50 5 *4.0150% 50 7 *4.2069% 50 10 *4.3015% (2017年第1-5期增发债) *国