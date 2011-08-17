〔中国基金〕诺安基金下周发行国内首只REITs基金,冀抄底海外房市(更新版)

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* 下周起发行国内首只投资海外REITs的基金

* 灵活配置不同种类的REITs品种

* 理想发行规模5-10亿美元

路透上海8月17日电---尽管全球经济可能二次探底的担忧不少,但中国诺安基金管理公司希望能借机抄底海外房地产市场.该公司下周一(22日)起将发行名为诺安收益不动产基金的合格境内机构投资者(QDII)基金,这将是国内首只投资于海外房地产信托基金(REITs)的公募基金.

"海外REITs市场规模达8,000亿美元,流动性足够大,而且收益较为稳定."诺安基金公司总裁奥成文透露,即将发行的这只QDII基金的理想发行规模为5-10亿美元.

诺安收益不动产基金拟任基金经理赵磊对路透表示,近阶段,全球房地产市场处于缓慢复苏中,虽然租金价格一直在涨,但物业价格仍处于相对低位,目前是一个比较合适的入场机会.

诺安收益不动产基金瞄准了海外商业地产及收益型不动产,主要投资美国、澳大利亚、英国、法国、加拿大、新加坡以及香港等发达国家及地区的REITs,通过"固定租金+地产溢价"双盈利模式获得长期稳定增长的投资收益.

诺安基金公司今年来创新举措不少.例如今年初成立的国内首只黄金基金--诺安全球黄金基金,刚一推出就受到投资者欢迎,首发规模约32亿元人民币(近5亿美元).截止上周五,其累计净值增长率超过20%,成为今年国内表现最好的公募基金.

诺安基金4月份已向中国证监会上报一只名为油气能源(LOF)的QDII基金方案.而公司近日获准成立香港分公司,为即将开闸放行的小QFII做准备.

"小QFII"主要是指境外人民币通过在港中资证券及基金公司投资境内证券市场.国务院副总理李克强周三在香港表示,将允许人民币通过境外合格机构投资者方式,投资境内证券市场(即俗称的小QFII),起步金额为200亿元人民币.[nCH0074093]

**灵活配置REITs产品**

赵磊指出,在全球范围内配置REITs,不仅可以平衡各个区域经济发展不均衡的情况,亦可规避汇率风险.例如今年来人民币兑美元一直在升值,但兑澳元等货币却是贬值的.

即使在同一区域的REITs产品中,有零售、办公楼等强周期品种,亦有医院、养老院等弱周期品种.他指出,未来将会根据所处的经济周期的不同,灵活配置REITs投资品种.

美国是全球最大的REITs市场,规模超过全球总量的一半,知名的REITs产品包括商业地产基金西蒙(SPG.N)、写字楼基金波士顿地产(BXP.N)、健康医疗基金HCP(HCP.N)等.

诺安公司资料显示,REITs过去30年平均年收益率可达10-15%,明显高于同期股票、债券等其他投资品种.不过,投资REITs亦有一些风险,例如物业租金水平、出租率会受经济周期和市场供需影响,而且一旦因宏观或政策因素引发不动产价格周期性波动的话,REITS的风险更大.

MSCI美国REITS指数.RMZ自2009年3月以来一直处于缓步上升趋势,两年多来累计上涨近两倍;但在2007-2009年,受次级贷引发的国际金融危机影响,该指数累计下跌逾七成,其涨跌幅远超过同期道琼斯指数.DJI.

此外,鹏华基金管理公司的QDII基金新品种--鹏华美国房地产基金亦已获批,预计近期就会开始发行.该基金将投资于美国市场的REITs产品.

位于深圳的诺安基金成立于2003年12月,由中国对外经贸信托公司、深圳捷隆投资和北京中关村科学城建设股份公司三方共同组建,目前公司管理着16只基金,管理资产总规模逾500亿元.(完)