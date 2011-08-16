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亚洲 | 2011年 8月 16日 星期二 17:17 BJT

《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--8月16日

(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN])

1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP):

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (月) (缴款日)

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国家电网 600 农行及中行等

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中国联通 300 工行及农行等

(0762.HK)

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中石油集团 1,000 工行及农行等

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中国石化 300 工行及农行等

(600028.SS)(0386.HK)

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2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP):

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (月) (缴款日)

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*武汉商贸 7 3.5 12 8/23簿记建档 中信银行 AA- 8/25 8/26

控股集团

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广东广晟资产 30 10 12 8/17簿记建档 光大银行 AAA 8/19 8/22

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沈阳化工 10 5 12 8/18簿记建档 招商银行 AA 8/19 8/22

(000698.SZ)

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云内动力 10 5 12 8/18簿记建档 交通银行 AA 8/19 8/22

(000903.SZ)

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3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN):

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (年) (缴款日)

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*国药控股 50 30 3 8/19簿记建档 兴业银行 AAA 8/22 8/23

(1099.HK) 中金公司

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*首钢总公司 90 90 5 8/23簿记建档 华夏银行 AAA 8/25 8/26

农业银行

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中煤能源 150 150 5 8/17簿记建档 工商银行 AAA 8/18 8/19

(1898.HK)(601898.SS) 中金公司

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铜陵化工集团 13 7 3 8/19簿记建档 国开行 AA- 8/22 8/23

(附第2年上调票面利率选择权和回售选择权)

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注:*代表新增.(完)

--整理 周晓峰; 审校 冉莹/张喜良

发行日程 [DBT-ISU-DIARY-CMN-CN]

《中国国债发行日程表》《中国金融债发行日程表》

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《中国信用债发行日程一览表》

已发行债券 [CN/DBTCN-CFACT]

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