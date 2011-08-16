《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--8月16日

(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN])
1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP):
发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (月) (缴款日)
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国家电网 600 农行及中行等
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中国联通 300 工行及农行等
(0762.HK)
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中石油集团 1,000 工行及农行等
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中国石化 300 工行及农行等
(600028.SS)(0386.HK)
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2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP):
发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (月) (缴款日)
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*武汉商贸 7 3.5 12 8/23簿记建档 中信银行 AA- 8/25 8/26
控股集团
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广东广晟资产 30 10 12 8/17簿记建档 光大银行 AAA 8/19 8/22
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沈阳化工 10 5 12 8/18簿记建档 招商银行 AA 8/19 8/22
(000698.SZ)
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云内动力 10 5 12 8/18簿记建档 交通银行 AA 8/19 8/22
(000903.SZ)
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3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN):
发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (年) (缴款日)
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*国药控股 50 30 3 8/19簿记建档 兴业银行 AAA 8/22 8/23
(1099.HK) 中金公司
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*首钢总公司 90 90 5 8/23簿记建档 华夏银行 AAA 8/25 8/26
农业银行
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中煤能源 150 150 5 8/17簿记建档 工商银行 AAA 8/18 8/19
(1898.HK)(601898.SS) 中金公司
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铜陵化工集团 13 7 3 8/19簿记建档 国开行 AA- 8/22 8/23
(附第2年上调票面利率选择权和回售选择权)
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注:*代表新增.(完)
--整理 周晓峰; 审校 冉莹/张喜良
发行日程 [DBT-ISU-DIARY-CMN-CN]
《中国国债发行日程表》《中国金融债发行日程表》
《中国可转债发行日程表》《中国企业债发行日程表》
《中国短期融资券及中期票据发行日程表》《中国公司债发行日程表》
《中国信用债发行日程一览表》
已发行债券 [CN/DBTCN-CFACT]
《中国2011年国债发行中标明细表》《中国2000年以来国债发行情况一览表》
《中国2011年已发行金融债一览表》