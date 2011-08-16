〔新债招标〕中国进出口行两期新债利率均符预期,机构配置需求较强(更新版)

(新增交易员评论和背景)

* 七年期进出口债中标利率4.49%,接近市场预期

* 五年期进出口债中标利率4.37%,符合市场预期

* 投标倍数均逾两倍,部分配置机构认可其收益

路透北京8月16日电---中国进出口银行周二招标的两期固息金融债,中标利率均符合此前市场预期,一年期央票发行收益率意外上行的影响并不大.纵加息预期有所趋浓,均逾两倍的投标倍数表明,其收益对部分配置机构仍有不小吸引力.

业内人士稍早透露,进出口行上午在银行间债市招标发行的七年期固息债,中标利率为4.49%,接近此前4.50%的利率预测均值,首场投标倍数为2.05倍;同时招标的五年期固息债,中标利率为4.37%,完全符合此前的利率预测均值,首场投标倍数为2.20倍.

"新债这个利率水平跟再加息一次後应该也会差不多,"北京一大型银行交易员称,"央票利率上行对新债结果影响不太大.加不加息还是个问题呢,即使加,市场也扛得住."

另有多位交易员亦表示,近期资金面供给较充裕,国内通胀水平後期回落态势或渐明朗,交易性力量亦有参与本次新债投标.

央行公开市场周二招标发行的一年期央票收益率意外上涨,打破此前连续六周持平走势.业内人士认为,央行此举意在消除央票一二级利差倒挂,增加央票需求以助力回笼流动性.在降低再上调存款准备金率的同时,加息预期则有所趋浓.[CN/MMTCN]

周二北京时间12:07,剩馀期限近6.9年的农发债110411双边报价CN110411=CFXM最新为4.54/4.46%;剩馀期限近五年的进出口债110314双边报价CN110314=CFXM最新为4.44/4.36%.

中央国债登记结算公司固息金融债收益率曲线<0#IFSVYBMK=>最新报价显示,七年期固息政策金融债最新收益率报4.5250%;五年期固息政策金融债最新收益率报4.4345%.

该两期债为进出口行今年第15和第16期金融债,以下为具体条款:

第15期 第16期

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招标量 120亿元 120亿元

追加发行量 不超过80亿元 不超过80亿元

期限/计息方式 七年/固息 五年/固息

招标方式 单一利率中标(荷兰式) 单一利率中标(荷兰式)

缴款/起息日 8月25日 9月1日

发行期 8月16日-8月25日 8月16日-9月1日

上市流通日 8月31日 9月7日

基本承销额 无 无

付息频率 按年 按年

---------------------------------------------------------------------(完)