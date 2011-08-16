《SAFT专栏》拯救美国经济的药方可能让美元苦不堪言

(本文作者为路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Jim Saft 编译 程琳/丁琦

路透阿拉巴马州8月16日电---美国经济正面临困难,而多数有可能脱离困境的方法都将不利于美元.

尽管美元疲软或许有助于重振制造业,并借由通胀减轻美国沉重如山的债务负担,但外国投资者的回报也会受损,因而展开美元疲软及引发卖盘的自我强化模式.

最近一波美国经济数据都非常低迷,鲜有例外.周一公布的纽约联储制造业指数降至负7.7,与分析师预期的回到正值截然相反,并且是连续第三个月处于负值.这项调查始于2001年,但推出以来,连续数月为负的情况只在美国经济衰退时发生过.

"如果信心继续低迷,那麽美国决策高层能用的政策选项多数都将不利于美元.市场承受巨大压力时,美元弱势或许不会显现,但只要政策面推出利多资产市场的消息,即使是有限的利多,也会再度不利于美元,"花旗集团外汇策略师Steven Englander在客户报告中写道.

必须承认,美国政府或联邦储备理事会(美联储,FED)为解决经济滑坡而采取的政策面临极大阻碍,影响效果发挥.或许很有必要采取财政措施,但鉴于共和党的反对与民主党的信心不足,这些措施似乎也只能是纸上谈兵.

美联储决定把短期利率近零的时间再维持两年,似乎显现出美联储是个愿意放开思维的央行.但就连这个并不足以改善经济的决定也付出了很大的内部政治代价,有三名联邦公开市场委员会(FOMC)成员投下反对票.

与外部政治分歧,以及美联储若推出第三轮量化宽松可能面临的风险相比,这种内部分歧微不足道.右翼批评人士会把新一轮量化宽松视为另一种形式的财政刺激政策,或甚至更糟,而第二轮量化宽松导致大宗商品价格通胀的事实,已经让这种举措广受诟病且质疑其价值.

第三轮量化宽松政策就像一艘轮船,一旦起航就会遭到猛烈的炮火攻击,毫无把握能否抵达目的地.

**极端措施**

Englander认为,若美联储推出QE3作为最後手段,将引发投资人蜂拥撤离美国资产.其他央行和政府也将被迫作出类似反应,即便不出台类似量化宽松,大概也会采取保护主义措施,以寻求避免本币兑美元在全球增长放缓之际升值所带来的痛苦.这将使资金集中流入有限的几种大宗商品和货币上,例如不能被保护或操纵的黄金,以及外汇当局愿意让市场定价的少数几种货币.

QE3将在全球投资者心目中留下非常不好的印象,投资人可能会认定,为了协助美国融通及刺激经济,美联储甚至会愿意采取更为激进的措施.而这并不需要实际发生,只需要外汇市场对此感到忧心,就足以让美元陷入强力下跌的恶性循环.

要说还有一项政策措施可能对美元利好的话,应该是针对企业汇回海外获利提供赋税优惠,大概会类似2004年国土投资法.美国企业放在海外的约1.3万亿(兆)美元获利,大部分将会流回国内,这或许会透过分红和股票回购方式而协助支撑股价,当然这还要取决于新法案如何设计.

但鉴于华尔街与社会大众的分歧,以及政坛势力的水火不容,企业获利赋税优惠的做法可能不会赢得政治面支持.

已经有迹象显示,一些海外投资者不太愿意持有美国资产.周一美国财政部数据显示,民间投资者6月时净抛售了183亿美元的美国公债,撤资规模为纪录最高.但这被外国央行的买盘所抵消,其中很多央行购买美债是为了维持本币的弱势,而非出于任何投资和储备管理目的,特别是中国央行.

显然,6月时对QE2结束的担忧以及债务上限的纷争,已经被全球经济增长疑虑及美债惊人涨势所取代.但美国实际政策发展的指向可能会扭转该趋势.

也许美元最大的优势在于其主要竞争对手都处于风雨飘摇中,欧元有如一场严重车祸,却苦苦等不到救护车.也许美国能等到救护车,但付出的代价之一将是美元疲弱.(完)