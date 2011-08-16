〔中国外汇〕二季度延续"双顺差"格局,再添人民币升值的有利条件(更新版)

(新增更多细节和背景)

* 外管局公布二季度国际收支平衡表初步数据

* "双顺差"格局延续,外汇储备资产增加

* 间接增加人民币升值压力

路透北京8月16日电---中国二季度国际收支经常项目、资本和金融项目继续呈现"双顺差",外汇储备资产亦持续增加.该数据再提供人民币加速升值的另一好理由,亦加重中国分散外汇储备投资的困难度.

国家外管局周二公布,二季度经常项目顺差696亿美元.资本和金融项目(含净误差与遗漏)顺差670亿美元.国际储备资产增加1,365亿美元,其中外汇储备资产增加1,369亿美元(不含汇率、价格等非交易价值变动影响).

比照去年同期数据,二季度经常项目顺差同比小幅回落4.5%,资本和金融项目顺差则同比大增160%.而对比一季度则分别环比增长142%和环比下降22.2%.(欲浏览去年二季度和今年一季度修订数据,请点选[ID:nCN1355891][ID:nCN1830365])

按照外管局的过往工作流程,未来还将公布二季度国际收支平衡表的修订数据.可能会导致上述波动数据出现大幅改变.

业界一直寄希望于通过增加对外投资来平抑资本金融项目顺差,但随着中国企业对外投资遭遇到的困难越来越大,这一途径目前仍难见明显起色.

但推高双顺差的因素却仍不见衰减.中国7月贸易顺差为314.8亿美元,意外扩至30个月高点,其中出口同比增长20.4%,进口同比增22.9%,均高于调查中值.

中国商务部同日公布的最新外商直接投资数据显示,今年7月实际外商直接投资(FDI)为82.97亿美元,较6月的年内高点回落;1-7月实际FDI则为691.87亿美元,同比增长18.57%.[ID:nCN1901461]

而"双顺差"格局延续及外汇储备资产持续增加的趋势令原本已艰难的中国外汇储备投资更添新愁.

根据美国财政部最新数据显示,6月份中国连续第三个月净增持美国国债57亿美元,令总额达11,655亿美元,仍列全球首位.[ID:nCH0073809]中国高额的外汇储备导致其多元化投资日益困难,并令美国国债成为不可能放弃的选择.

中国外汇交易中心人民币兑美元CNY=CFXS周二早盘即期汇价创2005年汇改来新高,为连续五日冲高.隔夜美元走低,以及国内官方媒体社评再提扩大汇率波幅,为近期涨势凌厉的人民币汇价推波助澜.[CNY/CN]

外管局稍早表示,今年中国国际收支仍将呈现较大顺差,下阶段中国将逐步增强人民币汇率弹性,稳步推进资本项目可兑换,拓宽资本流出渠道.[ID:nCN1103826](完)

欲了解详情,请点选中国外管局(here)