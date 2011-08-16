《外汇动态》渣打重新构建中长期投资组合,看好日圆以外亚洲货币

0420GMT--渣打银行称,正在重新构建中长期投资组合,看好日圆以外亚洲货币的前景.

"现在是时候从动荡後的残局中寻觅有价值的机会,汇率已调整到更具吸引力的水准...我们认为,美国评级被降将加速资产配置从发达市场向新兴市场的转变,"渣打在报告中提到.

"我们觉得,日圆以外亚洲货币将成为这波资产重新配置过程中的主要受益者之一,因为亚洲更加强劲的经济、国际收支和债务基本面,增加了其对投资者的吸引力."

渣打称,其开始增加对若干种日圆以外亚洲货币的风险配置,大举做多韩国韩元KRW=KFTC、印尼卢比IDR=ID和印度卢比INR=IN.

在其他新兴货币当中,考虑到利差交易特点,渣打青睐受资本流动推升的巴西雷亚尔BRBY.(完)

--编译 兰秀娟;审校 隋芬

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