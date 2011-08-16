《阳歌专栏》诺基亚在中国失宠；光明食品终觅得佳偶

(本文由路透中文网编译提供)

(本文作者是专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

** 诺基亚手机失宠**

谷歌(GOOG.O)收购摩托罗拉移动(MMI.N)成为全球热议话题，而在中国，一份有关诺基亚(NOK.N)的报告更令人关注。诺基亚曾是中国手机市场霸主，但其市场份额正迅速被苹果(AAPL.O)和三星(005930.KS)等新秀蚕食。该报告显示，大批中国代理商拒绝进诺基亚手机，看起来很像一场对诺基亚主导国内外市场多年的反抗。

文章并未提供更多细节，但称从4月起，中国各地代理商开始对诺基亚说不。二季度数据出炉时，诺基亚在中国的销量料将大幅下滑。如果情况确实如此，诺基亚盈利迅速减少，将反映其在全球市场的迅速衰落。

与其他国家一样，中国消费者也总是青睐最酷的新款手机，而诺基亚手机难与苹果或三星的智能手机媲美。此外，中兴通讯(0763.HK)(000063.SZ)等较低端手机生产商推出时尚的Android智能手机，每款售价低至100美元，对节省开支的消费者更具吸引力。相比之下，诺基亚只有采用Symbian系统的手机，许多人觉得该系统缺乏新意，预计将于今年年底前退役。

这很像几年前摩托罗拉在中国面临的困境，摩托罗拉当年也是由于类似原因，迅速走下坡路。如果这份有关诺基亚的报告属实，我认为，诺基亚很可能将在明年失去中国手机市场霸主地位。

一句话：中国大批代理商对诺基亚手机说不，证明诺基亚手机进一步失宠，或在一年内失去在华市场的主导地位。

**光明食品终于觅佳偶**

在并购路上寻寻觅觅将近一年後，上海光明食品集团公司似乎终于要锁定第一起海外并购了。光明食品将收购澳大利亚巧克力与面包品牌Manassen Foods。根据仍在洽谈中的交易协约，光明食品将以4.16亿美元收购Manassen Foods公司75%的股份，公司给予後者的估值为约5.5亿美元。

留意中国公司新闻的人应该记得光明食品过去一年来在多起跨国并购中均多次出现，最近一次就在上个月，光明食品有意求购另外一家澳大利亚公司Treasury Wine(TWE.AX)。光明已经多次表示有兴趣收购海外品牌，所以从这个角度来看，公司此次收购Manassen并不意外。

目前还不宜对交易过多评头品足，因为具体财务细节还没有提供。不过，Manassen从市场估值来看像是一个不错的中型企业，对光明而言应该也买得起。收购Manassen公司75%的股份可让光明轻松掌握控股权。

但问题还是有的。最突出的一个就是，一心追求海外并购的光明食品对Manassen的出价是否过高。光明食品在公司管理方面也需特别留意：光明如对Manassen控制过火，很容易出现跨文化问题。但从另一方面来说，如果Manassen管理层认为东家的大款容许自己承担更大风险，光明太过坐视不理也不大好。

一句话：光明食品4.16亿美元购澳洲食品企业初看起来还不错，对于光明走向全球舞台算得上是过得去的一步。

--编译：黎黎/张敏 发稿：程芳

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作者阳歌(Doug Young)为资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabizblog.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)。