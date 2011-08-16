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市场报道 | 2011年 8月 16日 星期二 14:07 BJT

〔表格〕德国第二季GDP初值较前季成长0.1%,增幅低于市场预期

路透柏林8月16日电---德国联邦统计局周二公布:

* 德国第二季经工作日调整GDP初值较上年同期成长2.7%

* 德国第二季未经季节调整GDP初值较上年同期成长2.8%(预估为成长3.2%)

* 德国第二季经季节调整GDP初值较前季成长0.1%(预估为成长0.5%)

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