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市场报道 | 2011年 8月 16日 星期二 13:42 BJT

《外汇动态》欧元兑美元和兑瑞郎微跌,静候法德领导人峰会

0512GMT---在法国-德国领导人峰会前,欧元兑美元EUR=和兑瑞郎EURCHF=R略微承压.

在巴黎举行的法德领导人会议定于1400GMT开幕,1600GMT举行联合新闻发布会.

东京交易商称,两国将讨论采取哪些进一步措施来遏制欧洲的债务危机,尽管很多投资者预料会议不会取得重大进展.

欧元/美元的止损卖单据称在1.4400,传闻在1.4400和略低于1.43水平之间挂有一系列止损单,而止损买单据称在1.4500附近和1.4550.

欧元兑美元EUR=最新报1.4425,日内挫跌0.2%.欧元兑瑞郎跌0.5%至1.1269瑞郎,在亚洲时段一度触及高位1.1346.

欧元/日圆EURJPY=R触及一周高位111.05,受空头回补提振,但此类买盘正在丧失动能,因市场传闻在112日圆水平挂有大量卖单.欧元/日圆最新跌0.2%至110.85.(完)

--编译 肖群英; 审校 白云

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