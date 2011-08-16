《外汇动态》欧元兑美元和兑瑞郎微跌,静候法德领导人峰会

《全球重要经济事件一览表》--2月6日-2月13日
英国考文垂--美联储副主席费舍尔(Stanley Fischer)以“货币政策进程”为题在华威经济峰会(Warwick Economics Summit)发表演说(1240)。
0512GMT---在法国-德国领导人峰会前,欧元兑美元EUR=和兑瑞郎EURCHF=R略微承压.
在巴黎举行的法德领导人会议定于1400GMT开幕,1600GMT举行联合新闻发布会.
东京交易商称,两国将讨论采取哪些进一步措施来遏制欧洲的债务危机,尽管很多投资者预料会议不会取得重大进展.
欧元/美元的止损卖单据称在1.4400,传闻在1.4400和略低于1.43水平之间挂有一系列止损单,而止损买单据称在1.4500附近和1.4550.
欧元兑美元EUR=最新报1.4425,日内挫跌0.2%.欧元兑瑞郎跌0.5%至1.1269瑞郎,在亚洲时段一度触及高位1.1346.
欧元/日圆EURJPY=R触及一周高位111.05,受空头回补提振,但此类买盘正在丧失动能,因市场传闻在112日圆水平挂有大量卖单.欧元/日圆最新跌0.2%至110.85.(完)
--编译 肖群英; 审校 白云
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英国考文垂--美联储副主席费舍尔(Stanley Fischer)以“货币政策进程”为题在华威经济峰会(Warwick Economics Summit)发表演说(1240)。
路透上海2月6日 - 以下为中国2017年政策性银行以及其他金融机构已公开发行金融债的具体情况: 一、国家开发银行 人民币债券 --------------------------------------------------------------- 债券名称 发行时间 规模 期限(年) 票面年利率 首场投标倍数 (亿元人民币) 2016年13期 1月5日 90 10 3.7659% 2.33(第17次增发，参考收益率) 增发17 增发18 1月10日 100 3.6866% 1.95(第18次增发，参考收益率) 增发19 1月17日 100 3.8205% 2.82(第19次增发，参考收益率) 2016年15期 1月5日 60 3 3.5650% 2.32(第八次增发，参考收益率) 增发8 增发9 1月
以下为中国即将或正在发行的金融债: 发债主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 (亿元人民币) (年) 或参考收益率 ============================================================================= 农发行 60 1 *3.3572% 固息增发债 2/7-2/8 50 3 *3.8078% 50 5 *4.0150% 50 7 *4.2069% 50 10 *4.3015% (2017年第1-5期增发债) *国