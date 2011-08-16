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市场报道 | 2011年 8月 16日 星期二 13:46 BJT

〔泰国央行〕当前通胀目标水平合适,已准备好同新政府展开对话

路透曼谷8月16日电---泰国央行一位高级官员周二表示,该国当前的通胀目标水平对于经济状况而言是合适的,但若有需要,央行将检视现有通胀目标.(完)

--编译 洪曦;审校 白云

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