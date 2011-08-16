《外汇动态》韩国进口商和本土投机客在1,070下方买入美元/韩元

0525GMT---交易员称,韩国进口商和本土银行间投机客在1,070韩元下方买入美元/韩元KRW=KFTC.一些海外投资者同样买入.
美元/韩元下跌0.7%,报1,070.5韩元.此前一度低见1,067.8韩元,受对冲基金卖盘拖累,因外资连续九天净卖出後成为净买入.
但分析师和交易员称,投资者仍不愿在这些位置卖出美元/韩元.如果法德峰会无法提供对付欧洲债务危机的措施,美元/韩元料再次上行.
"美元/韩元不会脱离大趋势,因此1,060附近进行短线交易时最好小心."三星期货公司外汇分析师Jeong My-young称.
外资今日迄今净买入韩股5,979亿韩元(5.54亿美元),为7月初以来最多.但是交易员怀疑与此相关的美元/韩元供应,能否产生重大的影响,因近期外资大量抛售韩股并未大举拉高美元/韩元.(完)
--编译 李富强;审校 龚芳
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