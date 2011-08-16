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市场报道 | 2011年 8月 16日 星期二 13:56 BJT

〔中港个股〕中石油大连炼厂炼油装置重启时间可能推迟10天--消息

路透北京8月16日电---一位公司消息人士周二称,中石油(0857.HK)大连炼厂20万桶/日炼油装置重启时间可能推迟10天,该装置在一个月前着火.此举会延长停产时间,并导致本月产量进一步降低.

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