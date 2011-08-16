《外汇动态》美元/日圆区间震荡,因买卖盘皆可见

0557GMT---美元/日圆JPY=持稳在略低于77日圆处,买卖盘皆可见.美元在76.50处受到支撑,有消息称下方有买单.投机商并未积极卖出,因上周美元从76.25附近的纪录低位多次反弹.
美元/日圆在77日圆上方存在卖盘,但是传言称77.10附近的周一高点上方有止损买盘,77.50上方有更多止损盘.东京交易员称,美元上行空间料有限,因本周晚些时候更多日本市场人士从假期归来,可能再次将美元推想纪录低位.
美元/日圆最新价报76.85日圆.(完)
--编译 李富强; 审校 高琦
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