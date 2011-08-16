〔欧洲政经〕德国保守派希望就欧元债券展开辩论--报载

路透柏林8月16日电---一份德国报纸称,德国总理梅克尔所在的基督教民主党(CDU)成员呼吁,就欧元区共同债券举行更细致入微的辩论.欧元债券建议迄今遭到德国政府和政党领袖们的反对.

德国商报(Handelsblatt)周二刊登的这篇评论文章,令梅克尔在考虑更大胆的危机应对措施时面临更多国内压力.她定于周二与法国总统萨科齐会晤,商讨化解欧元区债务危机的各种途径.

基督教民主党议员Johann Wadephul告诫称,不可能推出所谓的欧元债券,他指出目前没有必要这样做,但欧元债券也不应被视作洪水猛兽.

"开展非黑即白的是非辩论没有意义...我不能把它们想象成是魔鬼的杰作,"他告诉该报.

另一位基督教民主党资深党员暨该党执委会成员Armin Laschet表示,支持该构想作为欧洲进一步整合的途径.

"我们需要在欧洲内部采取更多融合举措,首当其冲的是财政和金融政策,"他并称."全球市场面临的诸多挑战只能通过全球性机构来应对,对欧洲而言尤其如此."(完)