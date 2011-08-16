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市场报道 | 2011年 8月 16日 星期二 14:23 BJT

〔韩国股市〕收高4.83%录得逾两年最大单日百分比涨幅,外资结束卖超

路透首尔8月16日电---韩国股市周二在假期过後的交易中上演强劲反弹,录得近5%的涨幅,且创逾两年最大单日百分比涨幅,因为外资结束卖超,且美股稳步攀升提振市场人气.

综合股价指数(KOSPI).KS11上涨4.83%,收在盘中高位1,879.87点,为自2009年4月9日以来的最大单日百分比涨幅.

韩国股市周一因适逢国家假期休市,上周五收低1.3%.(完)

--编译 兰秀娟;审校 王洋

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