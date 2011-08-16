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市场报道 | 2011年 8月 16日 星期二 14:32 BJT

〔欧洲汇市〕欧元兑瑞郎及美元续跌,因德国第二季GDP数据逊于预期

路透新加坡8月16日电---欧元兑瑞郎和美元周二扩大跌幅,因此前公布的德国数据显示,该国第二季经济成长不及市场预期.

欧元兑瑞郎及美元双双触及盘中低位,兑瑞郎EURCHF=R最新跌1.1%至1.1202瑞郎.

欧元兑美元EUR=跌0.4%,报1.4397美元,此前约为1.4410美元,受德国国内生产总值(GDP)数据拖累.[ID:nCN1901915](完)

--编译 梁睿雪;审校 白云

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