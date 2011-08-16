欧洲已公布经济指标--2011/8/16

《全球重要经济事件一览表》--2月6日-2月13日
英国考文垂--美联储副主席费舍尔(Stanley Fischer)以“货币政策进程”为题在华威经济峰会(Warwick Economics Summit)发表演说(1240)。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(%) 较上年同期(%)
国内生产总值(GDP):
英国 第二季 +0.2-@-p +0.5-@-f +0.7-@-p
德国 第二季 +0.1-@-p +1.5-@-r +2.8-u-p
法国 第二季 持平-p +0.9-f --
意大利 第一季 +0.1-f +0.1-f +1.0-f
消费者物价指数(CPI):
英国 7月 持平 -0.1 +4.4
德国 7月 +0.4-f +0.1-f +2.4-f
法国(HICP) 7月 -0.5-f +0.1 +2.1-f
意大利(HICP) 7月 -1.7-f +0.1-f +2.1-f
生产者物价指数(PPI):
英国 7月 +0.2 +0.1-r +5.9
德国 6月 +0.1 持平 +5.6
法国 6月 -0.1 -0.5 +6.1
意大利 6月 +0.1 -0.1 +4.3
失业率: 当月(季)% 上月(季)%
英国 6月 4.7-@ 4.7-@-r
德国 7月 7.0-u 7.0-@
法国 第一季 9.7-@ 9.7-@
意大利 6月 8.0-@ 8.1-@
(注:p-初值;f-终值;@-经季节调整;r-修正後;u-未经季节调整)(完)
--编译 侯向明;审校 高琦
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]
欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]
中国..........[ECI-DIARY-CDS] 全球主要国家[ECI/ALLCN]
已公布经济指标一览
美国...............[ECI/USCN] 日本.........[ECI/JPCN]
欧洲...............[ECI/EUCN] 韩国.........[ECI/KRCN]
中国.................[ECI/CN] 香港.........[ECI/HKCN]
澳洲..............[AU/STATCN] 台湾.........[ECI/TWCN]
英国考文垂--美联储副主席费舍尔(Stanley Fischer)以“货币政策进程”为题在华威经济峰会(Warwick Economics Summit)发表演说(1240)。
路透上海2月6日 - 以下为中国2017年政策性银行以及其他金融机构已公开发行金融债的具体情况: 一、国家开发银行 人民币债券 --------------------------------------------------------------- 债券名称 发行时间 规模 期限(年) 票面年利率 首场投标倍数 (亿元人民币) 2016年13期 1月5日 90 10 3.7659% 2.33(第17次增发，参考收益率) 增发17 增发18 1月10日 100 3.6866% 1.95(第18次增发，参考收益率) 增发19 1月17日 100 3.8205% 2.82(第19次增发，参考收益率) 2016年15期 1月5日 60 3 3.5650% 2.32(第八次增发，参考收益率) 增发8 增发9 1月
以下为中国即将或正在发行的金融债: 发债主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 (亿元人民币) (年) 或参考收益率 ============================================================================= 农发行 60 1 *3.3572% 固息增发债 2/7-2/8 50 3 *3.8078% 50 5 *4.0150% 50 7 *4.2069% 50 10 *4.3015% (2017年第1-5期增发债) *国