〔路透专访〕近期市场波动料加剧,FED将难以实施QE3--三井住友金融高层

路透东京8月16日电---三井住友金融集团(8316.T)旗下核心的三井住友银行市场运营部主管周二表示,他认为美国将难以开展新一轮量化宽松.

三井住友金融集团总裁和美国公债部门主管Seiichiro Takahashi也在接受路透访问时称,他预计近期金融市场波动将加剧.

他表示,今年10年期美国公债收益率有可能在2-2.7%区间内移动.(完)