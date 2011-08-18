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市场报道 | 2011年 8月 18日 星期四 17:42 BJT

〔中港个股〕交通银行今年没有融资安排来补充资本--高层

路透上海8月18日电---以资产计中国第五大银行--交通银行(601328.SS)(3328.HK)首席财务官(CFO)于亚利周四表示,今年该行没有融资安排来补充资本,提高资本充足率.

她在交行中期业绩说明会上同时称,但因资本压力,今年该行未派发中期股息.

该行副行长钱文挥在同一场合则指出,没有看到近期地方融资平台不良贷款集中爆发的趋势.

交行稍早公布,今年第二季度净利按年上升32%,优于市场预期,受惠生息资产规模增长和息差持续扩大共同促进利息净收入较快增长,以及中间业务发展迅速.[ID:nCH0073677](完)

--发稿 林琦; 撰写 周晓峰; 审校 张喜良

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