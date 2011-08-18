〔中港个股〕交通银行今年没有融资安排来补充资本--高层

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透上海8月18日电---以资产计中国第五大银行--交通银行(601328.SS)(3328.HK)首席财务官(CFO)于亚利周四表示,今年该行没有融资安排来补充资本,提高资本充足率.
她在交行中期业绩说明会上同时称,但因资本压力,今年该行未派发中期股息.
该行副行长钱文挥在同一场合则指出,没有看到近期地方融资平台不良贷款集中爆发的趋势.
交行稍早公布,今年第二季度净利按年上升32%,优于市场预期,受惠生息资产规模增长和息差持续扩大共同促进利息净收入较快增长,以及中间业务发展迅速.[ID:nCH0073677](完)
--发稿 林琦; 撰写 周晓峰; 审校 张喜良
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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