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债券 | 2011年 8月 16日 星期二 14:39 BJT

〔欧元债市〕德债价格走坚,因德国第二季GDP增幅低于预期

路透伦敦8月16日电---德国公债价格周二走坚,短期券表现优异,因为德国第二季国内生产总值(GDP)的增幅低于市场预期,打压近期市场冒险意愿的试探性复苏势头.

投资者迫切等待着日内稍晚将举行的法德峰会.该会议将讨论如何改善欧元区治理.

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